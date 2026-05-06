Đắt hơn sầu riêng, Việt Nam đón tin vui từ một loại ‘sản vật’ trời ban: Chỉ rất ít quốc gia trồng được, giá gần 4.000 USD/tấn

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam trong tháng 3 đạt 1.204 tấn với kim ngạch đạt 4,7 triệu USD. So với tháng 2/2026 tăng mạnh 62,3% về lượng và giá trị nhưng so với cùng kỳ tháng 3/2025 lượng xuất khẩu giảm nhẹ khoảng 3,5%.

Lũy kế trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 2.960 tấn hoa hồi với kim ngạch hơn 11,8 triệu USD, giảm 15% về lượng và giảm 3,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Giá trung bình 3.986 USD/tấn, tăng 14%.

Trong ngành gia vị toàn cầu, hoa hồi được xếp vào nhóm nguyên liệu có giá trị cao và nguồn cung hạn chế. Hiện nay, Việt Nam cùng Trung Quốc là hai quốc gia dẫn đầu thế giới về sản lượng, trong đó hoa hồi Việt Nam nổi bật nhờ đặc tính riêng biệt về hương và chất lượng.

Lợi thế này đến từ điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng Đông Bắc, đặc biệt tại Lạng Sơn và Cao Bằng – nơi khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp giúp cây hồi sinh trưởng ổn định, tạo nên nguồn cung mang tính đặc hữu. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp sản phẩm hoa hồi Việt Nam duy trì vị thế trên thị trường quốc tế.

Cây hồi thuộc nhóm thân gỗ nhỡ, cao từ 2–6 mét, tán xanh quanh năm. Sau khoảng 4 năm canh tác, cây bắt đầu cho thu hoạch với hai vụ chính: vụ tứ quý vào tháng 6 và vụ chính từ tháng 8 đến tháng 9 hằng năm.

Không chỉ là mặt hàng xuất khẩu, hoa hồi còn đóng vai trò quen thuộc trong ẩm thực. Hương thơm đặc trưng của loại gia vị này hiện diện trong nhiều món ăn như phở, các món hầm, nước sốt, đồng thời là thành phần quan trọng trong hỗn hợp ngũ vị hương – được sử dụng phổ biến tại cả thị trường châu Á và phương Tây.

Bên cạnh giá trị ẩm thực, hoa hồi còn được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y học và mỹ phẩm, góp phần gia tăng giá trị kinh tế. Ngoài hoa hồi, Việt Nam cũng là quốc gia xuất khẩu lớn các loại gia vị khác như hạt tiêu, quế, tạo nên một ngành hàng gia vị có sức cạnh tranh cao trên thị trường toàn cầu.

Những năm gần đây, xuất khẩu hoa hồi ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Doanh nghiệp đã chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng quy trình sản xuất hiện đại và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm. Đồng thời, hoạt động nghiên cứu – phát triển được đẩy mạnh nhằm đa dạng hóa sản phẩm chế biến sâu.

Các sản phẩm như tinh dầu, chiết xuất hoa hồi và mỹ phẩm có nguồn gốc từ hồi ngày càng được ưa chuộng, góp phần nâng cao giá trị gia tăng. Việc phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ cũng mở ra hướng đi bền vững, đáp ứng yêu cầu khắt khe từ thị trường nhập khẩu.

Sau thu hoạch, hoa hồi được phơi hoặc sấy khô, sau đó tiếp tục chế biến để chiết xuất tinh dầu hoặc phục vụ các ngành công nghiệp khác. Đáng chú ý, toàn bộ cây hồi gần như được tận dụng tối đa: từ hoa, lá đến cành đều có thể sử dụng trong sản xuất hương liệu, dược liệu, thủ công mỹ nghệ hoặc các sản phẩm thảo dược như túi thơm, gối hương. Điều này không chỉ giúp tối ưu giá trị kinh tế mà còn mở rộng đáng kể thị trường tiêu thụ cho ngành hàng này.