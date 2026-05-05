Nhà sản xuất dầu thô lớn trong khối OPEC là Iraq đang thực hiện một chiến lược giá đặc biệt để duy trì dòng chảy xuất khẩu. Theo tài liệu từ công ty tiếp thị dầu khí nhà nước SOMO, doanh nghiệp này đã quyết định giảm giá mạnh so với giá bán chính thức cho loại dầu thô Basrah Medium chủ lực.

Mức chiết khấu được ghi nhận lên tới 33,4 đô la mỗi thùng cho các đơn hàng giao trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 10/5.

Trong những ngày còn lại của tháng, mức giảm giá cho dầu thô Basrah Medium sẽ được điều chỉnh về mức 26 đô la mỗi thùng. Đối với loại dầu thô Basrah Heavy, nhà sản xuất cũng đưa ra mức giá thấp hơn 30 đô la so với giá chính thức.

Quyết định giảm giá sâu này diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz gần như không thể lưu thông kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2.

Tình hình an ninh tại đây trở nên phức tạp hơn sau sự gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran vào ngày thứ 2 vừa qua. Những diễn biến quân sự mới đã khiến triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn trở nên mờ nhạt.

Iraq là một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực phải thực hiện cắt giảm sản lượng dầu thô, ngay từ đầu cuộc xung đột.

Nguyên nhân chính là do dung lượng các kho dự trữ dự phòng của nước này nhanh chóng bị lấp đầy, khi hoạt động xuất khẩu dầu thô từ vùng Vịnh Ba Tư bị đình trệ.

Dữ liệu theo dõi tàu biển do Bloomberg tổng hợp cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, chỉ có 2 tàu chở dầu thô được phép bốc dỡ hàng tại cảng tại cảng Basrah, ở phía nam Iraq. Con số này đã giảm đáng kể so với 12 tàu trong tháng 3.

Xuất khẩu đình trệ, Iraq tuyên bố đại hạ giá dầu thô.

Trong điều kiện bình thường, cảng Basrah có thể tiếp nhận và bốc dỡ hàng cho khoảng 80 tàu chở dầu thô mỗi tháng. Hiện tại, các tàu không thể tiến vào Vịnh Ba Tư thông qua eo biển Hormuz.

Iraq vẫn duy trì xuất khẩu dầu thô qua đường ống dẫn dầu xuyên qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, lưu lượng vận chuyển qua đường ống này chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với sản lượng vận chuyển bằng đường biển trước đây.

Một điểm đáng chú ý trong thông báo của SOMO nằm ở các điều khoản pháp lý đi kèm mức giá ưu đãi. Nhà tiếp thị dầu khí quốc gia Iraq khẳng định điều khoản bất khả kháng sẽ không được áp dụng trong trường hợp này.

Theo SOMO, các đề xuất giá được xây dựng dựa trên những điều kiện đặc biệt, hiện hữu mà tất cả các bên liên quan đều đã nhận thức rõ.

Bên cạnh đó, SOMO cũng đã chào bán dầu thô Qaiyarah thông qua hình thức đấu thầu giao ngay vào tuần trước.

Theo các nhà giao dịch, lô hàng này yêu cầu người mua thực hiện bốc dỡ tại các vị trí nằm sâu trong khu vực Vịnh Ba Tư, làm gia tăng thêm độ phức tạp về logistics.

Tính đến thời điểm hiện tại, SOMO vẫn chưa đưa ra phản hồi bổ sung trước các yêu cầu bình luận liên quan đến chiến lược giá dầu thô mới.