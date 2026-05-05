Nga phát hiện "mỏ vàng" mới để xuất khẩu, hấp dẫn không kém gì dầu mỏ: Mỗi năm có thể mang về hàng tỷ USD

Theo Izvestia, Nga đã có cơ hội kiếm được hàng tỷ USD mỗi năm bằng cách xuất khẩu dịch vụ trung tâm dữ liệu. Điều này được thúc đẩy bởi sự thiếu hụt năng lực tính toán toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu về trí tuệ nhân tạo tăng vọt.

Hiện tại, cả nước Nga đã có khoảng 194 trung tâm dữ liệu thương mại đang hoạt động. Công suất hiện có và dự kiến đủ đáp ứng không chỉ nhu cầu trong nước mà còn phục vụ khách hàng quốc tế, bao gồm cả các dự án mạng lưới quy mô lớn.

Cuộc đua hạ tầng trong kỷ nguyên kinh tế số

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình dựa trên dữ liệu, Nga đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một "hub" lưu trữ và xử lý dữ liệu quốc tế. Không còn chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên, quốc gia này đang tập trung nguồn lực để phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu với mục tiêu xuất khẩu dịch vụ ra thị trường nước ngoài.

Theo các báo cáo mới nhất, doanh thu từ việc cung cấp hạ tầng đám mây và lưu trữ dữ liệu cho các đối tác quốc tế có thể mang về hàng tỷ USD mỗi năm. Đây không chỉ là một con số ấn tượng về mặt tài chính mà còn là minh chứng cho sự thay đổi trong cấu trúc xuất khẩu của Nga, từ thâm dụng tài nguyên sang thâm dụng công nghệ cao.

Sự bùng nổ của AI và nhu cầu tính toán tăng vọt toàn cầu chính là đòn bẩy buộc các quốc gia phải tìm kiếm những đối tác có khả năng cung cấp hạ tầng ổn định và chi phí tối ưu. Nga, với những lợi thế đặc thù, đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ số hóa thế giới.

Những lợi thế cạnh tranh cốt lõi

Tại sao Nga lại có thể tự tin vào khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực vốn đang bị thống trị bởi các gã khổng lồ công nghệ Mỹ và Trung Quốc? Câu trả lời nằm ở ba yếu tố: năng lượng, khí hậu và vị trí địa lý.

Thứ nhất, chi phí điện năng tại Nga thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung tại châu Âu và Bắc Mỹ. Trung tâm dữ liệu là những thực thể "ngốn" điện khủng khiếp để vận hành máy chủ và hệ thống làm mát. Việc tiếp cận nguồn năng lượng dồi dào với giá rẻ giúp các doanh nghiệp Nga tối ưu hóa chi phí vận hành, từ đó đưa ra mức giá dịch vụ cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.

Thứ hai, khí hậu lạnh tại nhiều vùng của Nga là một "món quà" thiên nhiên cho ngành công nghệ. Việc sử dụng không khí tự nhiên để làm mát hệ thống giúp giảm thiểu đáng kể chi tiêu cho các thiết bị điều hòa công nghiệp, đồng thời nâng cao chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng.

Cuối cùng, vị trí địa lý nằm giữa châu Âu và châu Á giúp Nga trở thành cầu nối dữ liệu lý tưởng. Các tuyến cáp quang xuyên lục địa đi qua lãnh thổ Nga giúp giảm độ trễ khi truyền tải thông tin giữa hai khu vực kinh tế năng động nhất thế giới, một yếu tố sống còn đối với các dịch vụ tài chính và công nghệ thời gian thực.

Rào cản chiến lược và lộ trình bứt phá

Mặc dù sở hữu tiềm năng to lớn, con đường trở thành "siêu cường dữ liệu" của Nga không thiếu những thách thức. Một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là các hạn chế về tiếp cận thiết bị phần cứng tiên tiến và các lệnh trừng phạt quốc tế làm gián đoạn chuỗi cung ứng linh kiện máy chủ.

Để giải quyết vấn đề này, Nga đang đẩy mạnh chiến lược nội địa hóa công nghệ và tìm kiếm sự hợp tác. Việc xây dựng các tiêu chuẩn an ninh dữ liệu riêng biệt và đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối là cách mà Nga thu hút các khách hàng quốc tế muốn đa dạng hóa hạ tầng lưu trữ, tránh phụ thuộc quá lớn vào một vài nhà cung cấp duy nhất.

Tương lai của xuất khẩu dịch vụ số

Việc Nga có thể thu về tỷ USD từ dịch vụ trung tâm dữ liệu không còn là viễn cảnh xa vời. Khi các quốc gia đang phát triển bắt đầu quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, nhu cầu về một hạ tầng lưu trữ an toàn, chi phí thấp và hiệu suất cao sẽ ngày càng tăng.

Nga không chỉ bán không gian lưu trữ; họ đang bán một giải pháp hạ tầng chiến lược. Nếu tận dụng tốt các lợi thế về chi phí năng lượng và khả năng tự chủ công nghệ đang dần được hình thành, ngành trung tâm dữ liệu sẽ trở thành một trụ cột mới trong nền kinh tế xuất khẩu của xứ sở Bạch Dương.

Tóm lại, sự chuyển mình từ một quốc gia xuất khẩu năng lượng hóa thạch sang xuất khẩu năng lượng dưới dạng "dịch vụ dữ liệu" là một bước đi chiến lược đầy tham vọng. Thành công của lộ trình này sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng với các biến động địa chính trị và tốc độ đổi mới sáng tạo trong việc phát triển các giải pháp phần mềm và quản lý dữ liệu thông minh của Nga trong những năm tới.