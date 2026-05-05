Không phải của Nga hay Mỹ, châu Á đua nhau ‘săn’ dầu của một quốc gia với giá đắt đỏ

Theo Reuters, các nhà máy lọc dầu châu Á đang đẩy mạnh thu mua các loại dầu thô có khả năng sản xuất nhiều sản phẩm chưng cất trung gian như dầu diesel, trong bối cảnh nguồn cung khu vực bị gián đoạn bởi xung đột Trung Đông. Đáng chú ý, một số đơn vị sẵn sàng trả mức giá cao hơn đáng kể để đảm bảo nguồn hàng từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo các thương nhân, dầu thô Upper Zakum (một trong những loại dầu chủ lực của UAE) đã được chào mua với mức cao hơn khoảng 20 USD/thùng so với giá bán chính thức (OSP). Đây là mức chênh lệch hiếm thấy đối với các hợp đồng dài hạn, vốn thường được cung cấp theo giá cố định hàng tháng và không phát sinh phụ phí.

Các lô hàng giao tháng 5 cũng được ghi nhận giao dịch ở mức cao hơn OSP, trong khi giá chính thức đã tăng mạnh so với tháng trước. Cụ thể, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã ấn định giá OSP tháng 5 của Upper Zakum ngang bằng với dầu Murban chủ lực, ở mức 110,75 USD/thùng, tăng mạnh so với mức 69,45 USD/thùng của tháng 4.

Thông thường, khách hàng dài hạn của ADNOC được phân bổ khối lượng theo hợp đồng với mức giá OSP cố định. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn do xung đột tại Iran và khu vực lân cận, các lô hàng giao ngay hoặc bổ sung đang được định giá lại theo cung – cầu thực tế trên thị trường.

Upper Zakum là loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh trung bình, được ưa chuộng nhờ khả năng cho ra tỷ lệ cao các sản phẩm như dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Điều này khiến loại dầu này trở nên đặc biệt hấp dẫn khi nhu cầu đối với các sản phẩm chưng cất trung gian vẫn ở mức cao.

Một phần nguồn cung hiện tại được cho là xuất phát từ các kho chứa gần cảng Fujairah – nằm ngoài eo biển Hormuz – nơi dầu đã được tích trữ trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2. Nhờ đó, các lô hàng này có thể tránh được rủi ro vận chuyển qua eo biển chiến lược đang chịu nhiều bất ổn.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu dầu Murban của ADNOC vẫn được duy trì ổn định thông qua hệ thống đường ống dẫn tới Fujairah. Ngược lại, các dòng dầu khác như Upper Zakum, Das hay Umm Lulu – vốn được khai thác từ các mỏ trong Vịnh Ba Tư – vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể do phải đi qua eo biển Hormuz để tiếp cận thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh này, nhiều nhà máy lọc dầu châu Á buộc phải cân nhắc giữa việc trả giá cao hơn để đảm bảo nguồn cung phù hợp, hoặc chuyển sang các loại dầu thay thế với hiệu suất chế biến thấp hơn. Điều này đang góp phần đẩy mặt bằng giá dầu thô trung bình và chênh lệch giá giữa các chủng loại ngày càng nới rộng.