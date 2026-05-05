Thị trường ô tô điện tại Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 4. Các nhà sản xuất đã bán được tổng cộng 23.163 xe điện, tương ứng với mức tăng trưởng 73% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngành công nghiệp ô tô điện tại Ấn Độ cũng vừa kết thúc năm tài chính 2026 với kết quả tích cực. Tổng doanh số bán lẻ đạt mức kỷ lục 200.946 chiếc trong cả năm vừa qua. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt mức 85% so với năm tài chính trước đó.

Trong bức tranh chung đầy lạc quan, VinFast - thương hiệu ô tô điện đến từ Việt Nam đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực.

VinFast có doanh số đứng thứ 4 toàn thị trường xe điện Ấn Độ.

Cụ thể, theo Auto Car, với 1.231 xe bán ra trong tháng 4, đây là lần đầu tiên hãng xe Việt Nam vượt cột mốc doanh số 1.000 ô tô điện/1 tháng tại quốc gia tỷ dân. Qua đó, giúp VinFast vươn lên đứng ở vị trí thứ tư trong tổng số 17 nhà sản xuất xe điện trên toàn thị trường.

Nếu không tính các thương hiệu nội địa, VinFast hiện đang đứng thứ hai toàn thị trường xe điện, chiếm khoảng 5% thị phần trong tháng vừa qua.

VinFast chính thức được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ từ tháng 1/2025. Thương hiệu này hiện đã có hơn một năm hoạt động tại thị trường này. Hãng xe Việt hiện cung cấp 3 mẫu xe chiến lược chính bao gồm: VF6, VF7 và MPV7.

VF6 và VF7 được lắp ráp tại Ấn Độ và bắt đầu giao hàng từ tháng 10/2025. Mẫu MPV7 mới ra mắt có khả năng di chuyển quãng đường 517km sau một lần sạc đầy. Tổng doanh số tích lũy của VinFast từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026 đạt hơn 3.500 xe.

Mức giá của các dòng xe này được đánh giá là rất cạnh tranh so với các đối thủ. Mẫu xe MPV7 có mức giá quy đổi ra tiền Việt tương đương khoảng 680 triệu đồng. Dòng xe VF6 có mức giá rơi vào khoảng 480 triệu đồng.

Hiện nay công ty đang tập trung xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Ấn Độ. Hệ sinh thái này bao gồm các mảng sản xuất và giải pháp tài chính cho khách hàng. Hạ tầng trạm sạc cũng là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài.

VinFast chú trọng đầu tư bài bản vào dịch vụ hậu mãi để tiếp cận người tiêu dùng địa phương. Công ty đặt kỳ vọng vào việc chinh phục khách hàng tại thị trường ô tô năng động nhất thế giới.

Song song với VinFast, các đối thủ khác cũng duy trì doanh số bán xe điện đầy ấn tượng. Tata Motors ghi nhận doanh số 8.506 chiếc và chiếm 37% thị phần. Mahindra & Mahindra xếp thứ hai với 5.394 xe SUV điện được giao tới khách hàng. JSW MG Motor India đứng ở vị trí thứ ba khi bán được 4.978 chiếc. Maruti Suzuki India cũng lần đầu vượt mốc 1.000 xe với doanh số 1.222 chiếc e-Vitara.

Các hãng xe quốc tế khác như Hyundai và BYD lần lượt đạt doanh số 512 xe và 467 xe. Phân khúc xe hạng sang cũng chứng kiến sự tăng trưởng với BMW dẫn đầu nhóm này. Tesla cũng đã ghi nhận doanh số ban đầu với 43 chiếc Model Y được bán ra.