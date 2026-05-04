Mazda Việt Nam giới thiệu xe Mazda CX-8 2.5 Luxury giá bán 899 triệu đồng

Chào hè, mẫu xe này nhận ưu đãi 10 triệu đồng, giá bán thực tế 889 triệu đồng. Đây là mức giá tốt bậc nhất của mẫu xe này tính từ đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, các phiên bản khác của CX-8 cũng nhận được mức ưu đãi lên đến 60 triệu đồng trong tháng 5, giúp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu. Mẫu xe này đang nhận được sự tin yêu và lựa chọn của đông đảo khách hàng, khẳng định vị thế hàng đầu doanh số trong phân khúc SUV 7 chỗ. Thành công này không chỉ đến từ thiết kế Artful Design cuốn hút mà còn bởi giá trị sử dụng thực tế và bền bỉ.

Mazda CX-8 là ví dụ tiêu biểu cho cách hãng xe Nhật Bản khai thác hiệu quả giá trị của không gian. Với kích thước tổng thể 4.900 x 1.840 x 1.730 mm và chiều dài cơ sở 2.930 mm, mẫu xe sở hữu không gian lớn hàng đầu phân khúc. Không chỉ tập trung vào thông số kỹ thuật, Mazda đặt trọng tâm vào cách người ngồi cảm nhận sự thư thái và tinh tế trong từng vị trí.

Không gian SUV 7 chỗ cao cấp.

Khoang nội thất được tinh chỉnh để phục vụ tư thế ngồi tự nhiên nhất. Hàng ghế thứ hai sở hữu cấu trúc ghế ôm lưng, đệm dày và bề mặt da Nappa mềm mại, tạo cảm giác thư thái trên những hành trình dài. Trong khi đó, hàng ghế thứ ba được Mazda chú trọng đặc biệt với không gian rộng rãi cho người lớn, có cửa gió riêng và khả năng gập phẳng linh hoạt để mở rộng khoang hành lý. Tổng thể nội thất mang lại sự yên tĩnh và cân bằng.

Điểm khác biệt của CX-8 so với các mẫu SUV 7 chỗ cùng tầm giá là khả năng vận hành linh hoạt, không gây cảm giác cồng kềnh. Với nền tảng SkyActiv cùng công nghệ kiểm soát gia tốc GVC Plus, xe vận hành cân bằng, mượt mà và ổn định trên đa dạng điều kiện địa hình. Kiến trúc xe SkyActiv-Vehicle Architecture hỗ trợ cột sống và duy trì tư thế ngồi tự nhiên, kết hợp cùng độ cách âm tốt giúp việc cầm lái một chiếc SUV cỡ lớn trở nên dễ chịu và tự tin.

Mazda CX-8 sở hữu thiết kế Artful Design cuốn hút.

Mazda CX-8 sở hữu gói an toàn thông minh i-Activsense cao cấp. Đi kèm với đó là chế độ bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km, mang lại sự an tâm trọn vẹn cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Với chi phí sở hữu tối ưu cùng chất lượng Nhật Bản, CX-8 lựa chọn phù hợp cho những hành trình hè rực rỡ của gia đình.