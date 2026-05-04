Mỹ bàn giao một nam châm nặng 135 tấn: Dự án năng lượng quy mô lớn nhất thế giới có bước "chuyển mình"

Hoa Kỳ đã hoàn tất việc vận chuyển một bộ phận quan trọng cho dự án phản ứng tổng hợp hạt nhân lớn nhất thế giới, gửi những phần cuối cùng của nam châm điện từ trung tâm nặng 135 tấn đến cơ sở ITER ở miền nam nước Pháp. Nam châm này được mô tả là "trái tim" của lò phản ứng, rất cần thiết để tạo ra và duy trì plasma cần thiết cho phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Việc giao hàng đánh dấu sự kết thúc của nỗ lực sản xuất kéo dài 15 năm do chương trình ITER của Mỹ dẫn đầu, với việc chế tạo được thực hiện tại General Atomics ở California. Theo Tổ chức ITER, lô hàng cuối cùng bao gồm các linh kiện điện quan trọng như thanh dẫn và dây dẫn, hoàn thiện gói hàng cần thiết để tích hợp vào lò phản ứng.

Kỳ quan kỹ thuật từ nước Mỹ

Đây không chỉ là một cột mốc kỹ thuật đơn thuần, mà là sự hiện thực hóa của một trong những bản thiết kế phức tạp nhất mà con người từng thực hiện trong lĩnh vực năng lượng.

Cuộn dây điện từ trung tâm cao 18 mét và được cấu tạo từ sáu mô-đun riêng lẻ, mỗi mô-đun nặng hơn 122 tấn. Các mô-đun này được chế tạo bằng khoảng sáu ki-lô-mét cáp siêu dẫn niobi thiếc, cho phép chúng dẫn dòng điện cực cao mà không gặp điện trở. Chúng tạo thành một phần của hệ thống từ trường nặng khoảng 3.000 tấn, được thiết kế để kiểm soát và giữ plasma bên trong lò phản ứng.

Việc vận chuyển một thiết bị có trọng lượng tương đương một chiếc cá voi xanh qua quãng đường hàng ngàn dặm trên biển là một thách thức hậu cần cực đại. Mỗi module phải được bảo vệ nghiêm ngặt trước các tác động môi trường, bởi bất kỳ một sai lệch nhỏ nào trong cấu trúc siêu dẫn cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của toàn bộ dự án trị giá hàng chục tỷ USD này.

Lồng nhốt "quái vật" plasma: Nguyên lý vận hành của lò Tokamak

Mục tiêu của dự án ITER là tái tạo lại quá trình nhiệt hạch – phản ứng tạo ra năng lượng của Mặt trời. Trong lòng lò phản ứng Tokamak, các đồng vị hydro sẽ được nung nóng đến nhiệt độ 150 triệu độ C, tạo ra trạng thái plasma siêu nóng. Ở nhiệt độ này, không một vật liệu nào trên Trái đất có thể tiếp xúc trực tiếp mà không bị tan chảy.

Đây chính là lúc nam châm điện từphát huy vai trò tối quan trọng của mình. Khối nam châm trung tâm này đóng vai trò như một cuộn sơ cấp của máy biến áp khổng lồ, tạo ra dòng điện cực lớn chạy qua khối plasma, giữ cho chúng ổn định và lơ lửng trong không gian chân không của lò phản ứng.

Bằng cách sử dụng lực từ trường cực mạnh để "giam giữ" và điều khiển plasma, các nhà khoa học có thể duy trì phản ứng nhiệt hạch trong thời gian đủ dài để tạo ra năng lượng ròng. Nam châm điện từ giúp định hình cấu trúc plasma, ngăn chặn nó chạm vào thành lò, từ đó bảo vệ toàn bộ hệ thống khỏi sức nóng hủy diệt.

Năng lượng sạch và kỷ nguyên hậu hóa thạch

Tầm quan trọng của ITER nằm ở lời hứa về một nguồn năng lượng gần như vô tận và hoàn toàn sạch. Khác với phản ứng phân hạch hạt nhân truyền thống (vốn tạo ra chất thải phóng xạ tồn tại hàng ngàn năm), phản ứng nhiệt hạch có độ an toàn cao hơn và sản phẩm phụ chủ yếu là helium – một loại khí trơ vô hại.

Nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch được chiết xuất từ nước biển và lithium, những nguồn tài nguyên dồi dào trên hành tinh. Chỉ với một lượng nhỏ nhiên liệu nhiệt hạch, chúng ta có thể tạo ra năng lượng tương đương với hàng triệu tấn than đá hoặc dầu mỏ, mà không phát thải khí nhà kính.

Dự án ITER là sự hợp tác khổng lồ giữa 35 quốc gia, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga. Sự hiện diện của nam châm điện từ không chỉ là một bước tiến về kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết của cộng đồng khoa học quốc tế trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Khi nào "Mặt trời" sẽ tỏa sáng?

Mặc dù việc tiếp nhận khối nam châm quan trọng này là một thành tựu lớn, nhưng hành trình đến với năng lượng nhiệt hạch thương mại vẫn còn nhiều thách thức. Sau khi lắp đặt hoàn tất, ITER dự kiến sẽ tạo ra luồng plasma đầu tiên (First Plasma) vào cuối thập kỷ này, trước khi tiến tới các thử nghiệm năng lượng cao hơn.

Các chuyên gia nhận định, ITER là "phép thử" quan trọng nhất để chứng minh rằng năng lượng nhiệt hạch có thể khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế. Nếu thành công, mô hình này sẽ là nền tảng để xây dựng các nhà máy điện nhiệt hạch thương mại trong tương lai, thay đổi hoàn toàn cách thức nhân loại tiêu thụ năng lượng.