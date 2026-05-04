Lynk & Co tăng tốc chiến lược điện hóa và nâng tầm thương hiệu tại Auto China 2026

Tâm điểm của gian trưng bày là mẫu concept GT mang tên "Time to Shine" – lần đầu tiên Lynk & Co bước vào phân khúc xe hiệu năng cao. Mẫu coupe 2 cửa này sở hữu thiết kế thể thao với tỷ lệ thân xe thấp và rộng, kết hợp các chi tiết khí động học chủ động cùng cấu hình 2+2 chỗ ngồi. Theo thông tin được công bố, xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ khoảng 2 giây, thể hiện tham vọng của thương hiệu trong việc chinh phục nhóm khách hàng yêu thích hiệu năng và trải nghiệm lái.

Không chỉ dừng lại ở một mẫu xe trưng bày, GT Concept còn được xem là "halo product" – sản phẩm biểu tượng nhằm nâng tầm hình ảnh thương hiệu. Qua đó, Lynk & Co gửi đi thông điệp về định hướng thiết kế và công nghệ trong tương lai, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng sang các dòng xe mang tính cảm xúc cao hơn.

Bên cạnh mẫu concept, Lynk & Co cũng đẩy mạnh chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt ở phân khúc sedan. Các mẫu xe như Lynk & Co 10 và phiên bản nâng cấp 10+ được giới thiệu với định vị cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự kết hợp giữa công nghệ, hiệu suất và trải nghiệm tiện nghi.

Dòng sedan mới của Lynk & Co được phát triển trên cả nền tảng thuần điện và hybrid, trong đó phiên bản điện sử dụng kiến trúc 900V nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và rút ngắn thời gian sạc. Song song đó, các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), nền tảng phần mềm thông minh và khả năng kết nối cũng tiếp tục là trọng tâm, phản ánh rõ chiến lược phát triển xe thông minh mà thương hiệu theo đuổi.

Ở mảng SUV, Lynk & Co tiếp tục hoàn thiện dải sản phẩm với các mẫu xe chủ lực, tập trung vào không gian, tiện nghi và khả năng vận hành đường dài, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng gia đình. Sự kết hợp giữa sedan, SUV và các mẫu xe điện hóa cho thấy hãng đang từng bước xây dựng danh mục sản phẩm toàn diện hơn.

Là một thương hiệu thuộc Geely, Lynk & Co tận dụng lợi thế từ hệ sinh thái công nghệ chung với các hãng như Volvo, Zeekr hay Polestar để đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Trong bối cảnh các thương hiệu ô tô Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng trên toàn cầu, việc đầu tư vào công nghệ, thiết kế và định vị thương hiệu trở thành yếu tố then chốt.

Sự xuất hiện đồng thời của GT Concept và dòng sedan cao cấp tại Auto China 2026 cho thấy Lynk & Co đang chuyển dịch từ chiến lược tăng trưởng dựa trên sản lượng sang tập trung vào giá trị thương hiệu. Thay vì chỉ hướng đến nhóm khách hàng phổ thông, hãng bắt đầu mở rộng sang các phân khúc cao hơn, nơi trải nghiệm, thiết kế và cảm xúc đóng vai trò quan trọng.

Với hướng đi này, Lynk & Co không chỉ tìm cách gia tăng sức cạnh tranh trong thị trường xe điện và xe thông minh, mà còn đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh một thương hiệu toàn cầu mang tính biểu tượng. Auto China 2026 vì vậy được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của hãng trong hành trình nâng tầm vị thế trên thị trường quốc tế.