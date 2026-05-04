Hàng loạt SUV 'khủng' trên 5m đổ bộ, to hơn Land Cruiser, rẻ ngang Toyota Vios

Thị trường ô tô Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng mở rộng mạnh ở phân khúc SUV cỡ lớn, khi hàng loạt mẫu xe dài trên 5 mét chuẩn bị ra mắt sau Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026, kéo mặt bằng giá xuống mức thấp chưa từng có và mở ra cuộc cạnh tranh mới giữa các hãng xe nội địa.

Theo dữ liệu thị trường, nhiều mẫu SUV full-size mới từ BYD, Nio, Xpeng, Chery, Leapmotor cùng các liên doanh có sự hậu thuẫn của Huawei sẽ lần lượt lên kệ trong năm nay. Điều đáng chú ý là phân khúc vốn gắn với hình ảnh xe sang, giá cao, nay đã xuất hiện mức khởi điểm chỉ từ khoảng 159.800 nhân dân tệ (xấp xỉ 22.000 USD) nhờ mô hình thuê pin BaaS.

Một trong những cái tên thu hút chú ý là Onvo L80, mẫu SUV 5 chỗ dài hơn 5,1 mét của hệ sinh thái Nio. Xe có giá bán từ 245.800 nhân dân tệ, nhưng giảm còn 159.800 nhân dân tệ nếu khách hàng chọn phương án thuê pin. Với lợi thế không gian lớn, khoang hành lý phía sau lên tới 2.600 lít, mẫu xe này cho thấy xu hướng mới: SUV cỡ lớn không còn là sân chơi riêng của nhóm khách hàng cao cấp.

Ở phân khúc phổ thông hơn, SGMW Huajing S – mẫu SUV 6 chỗ phát triển cùng Huawei dự kiến ra mắt ngày 8/5 với giá khởi điểm khoảng 160.000 nhân dân tệ. Xe dài 5,235 mét, tích hợp hệ thống lái thông minh Qiankun và công nghệ hybrid cắm sạc, trở thành một trong những lựa chọn dễ tiếp cận nhất trong nhóm SUV trên 5,2 mét.

Trong khi đó, Leapmotor D19 gia nhập cuộc đua với cả bản thuần điện và EREV, giá từ 219.800 nhân dân tệ, còn Haval Menglong Plus hướng tới nhóm khách hàng SUV 5 hoặc 7 chỗ với mức giá dưới 220.000 nhân dân tệ.

Ở nhóm cao cấp, các hãng tiếp tục đẩy mạnh công nghệ và tầm vận hành. Li Auto L9 Livis có phạm vi hoạt động kết hợp hơn 1.500 km, Xpeng GX đạt 1.585 km, còn Aito M9 của Huawei đạt khoảng 1.474 km. Nio ES9 dài tới 5,365 mét, trong khi BYD Great Tang dài 5,263 mét và ghi nhận hơn 60.000 đơn đặt trước chỉ trong 48 giờ, theo dữ liệu từ hệ thống đại lý.

Không chỉ lớn hơn về kích thước, thế hệ SUV mới tại Trung Quốc còn chạy đua về công nghệ với LiDAR đa điểm, hệ thống treo khí nén, đánh lái bánh sau và nền tảng điện – hybrid hiệu suất cao, biến phân khúc này thành một trong những mặt trận cạnh tranh nóng nhất của ngành ô tô Trung Quốc năm 2026.

Việc hàng loạt mẫu SUV cỡ lớn xuất hiện với mức giá ngày càng “mềm” cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang lặp lại công thức từng giúp sedan điện bùng nổ: xe lớn hơn, nhiều công nghệ hơn nhưng giá tiếp cận thấp hơn. Đây có thể là bước đi mới giúp xe Trung Quốc mở rộng sức ảnh hưởng ra thị trường quốc tế trong thời gian tới.