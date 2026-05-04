SUV đối thủ của Ford Everest tăng giá tại Việt Nam

Tại các đại lý, mẫu Skoda Kodiaq 2026 hiện có giá 1,628 tỷ đồng cho bản Premium, trong khi bản Sportline ở mức 1,668 tỷ đồng. So phiên bản cũ 2025, giá bán của bản mới đã tăng thêm khoảng 150 triệu đồng.

Với khoảng giá này, Kodiaq hiện có giá cao hơn phần lớn các đối thủ trong cùng phân khúc như Hyundai Santa Fe (1,069-1,369 tỷ đồng), Kia Sorento (1,149-1,419 tỷ đồng) hay Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng).

Những nâng cấp trên Skoda Kodiaq 2026 chủ yếu nằm hàm lượng công nghệ an toàn và tiện nghi được gia tăng. Ảnh: Đại lý

Đổi lại, xe được nâng cấp đáng kể về công nghệ với các tính năng ADAS bổ sung cùng loạt tiện nghi bên trong cabin như: rèm che nắng hàng ghế sau, khay để đồ trung tâm, giá giữ điện thoại, thanh bảo vệ mép cửa…

Ngoại thất và động cơ của Kodiaq 2026 được giữ nguyên. Trong đó, bản Sportline có nhiều chi tiết theo phong cách thể thao và cao cấp hơn.

Skoda Kodiaq được giới thiệu tại Việt Nam lần đầu vào tháng 9/2023, thông qua nhà phân phối TC Motor. Phiên bản thế hệ mới ra mắt vào tháng 2/2025. Xe được định vị ở phân khúc SUV cỡ D , chung nhóm với những Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Kia Sorento hay Mazda CX-8.

Ưu điểm của Kodiaq nằm ở nền tảng khung gầm MQB Evo của tập đoàn Volkswagen, được ứng dụng trên các mẫu xe như Volkswagen Tiguan, Audi Q6… nhưng có giá bán dễ tiếp cận hơn.

Tuy vậy, giá bán của Skoda Kodiaq tại Việt Nam vẫn thuộc hàng cao trong phân khúc, do xe được nhập khẩu từ châu Âu. Trước đợt tăng giá gần đây cho bản 2026, mẫu SUV này cũng đã có một lần tăng giá bán lẻ thêm 15 triệu đồng , lên mức 1,495 tỷ đồng cho bản Sportline vào tháng 9/2025.

Trong nhóm SUV cỡ D tại Việt Nam, mẫu xe được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng nhất là Ford Everest có giá khởi điểm 1,099 tỷ đồng. Mẫu xe Hàn Quốc Hyundai Santa Fe cũng là cái tên nổi bật khi thường xuyên được khuyến mãi lớn, có thời điểm giá bán thấp nhất được đưa xuống dưới 1 tỷ đồng.