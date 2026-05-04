Giá bạc quay đầu tăng sáng ngày 4/5

Khánh Vy | 04-05-2026 - 11:14 AM | Thị trường

Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt hồi phục.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.871.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.960.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 76,5 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 78,9 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:01 ngày 4/5, nhích tăng so với phiên cuối tuần trước. Dù vậy, bạc thỏi trong nước vẫn tiếp tục duy trì mức giá dưới 80 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giữ vững trên mức 75 USD/ounce phiên đầu tuần sau khi tăng liên tiếp hai phiên.

Tình hình khả quan khi các nhà đầu tư đánh giá kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về việc hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz cùng với những dấu hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran.

Sáng kiến này được thiết kế để giúp các tàu dân sự mang cờ các nước không liên kết rời khỏi tuyến đường thủy tranh chấp và tiếp tục hoạt động. Đồng thời, Iran cho biết họ đang xem xét phản hồi của Washington đối với đề xuất 14 điểm mới nhất của mình, làm tăng thêm lạc quan về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Hiện đã bước sang tuần thứ mười, xung đột ở Trung Đông đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng rủi ro lạm phát, làm dấy lên lo ngại rằng các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn hoặc thậm chí thắt chặt hơn nữa.

Giá bạc vẫn giảm gần 20% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, nhưng đang nhận được sự hỗ trợ từ những dấu hiệu tiến triển trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Tuy nhiên, WB kỳ vọng giá vẫn sẽ có thêm một năm tăng trưởng mạnh. Trong dự báo cập nhật, các nhà phân tích cho rằng, giá bạc sẽ đạt trung bình khoảng 70 USD/ounce trong năm nay, tăng 76% so với năm trước.﻿

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

