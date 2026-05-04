Trung Quốc vừa chính thức đưa vào vận hành một tua-bin gió ngoài khơi công suất 20 MW tại vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến, đánh dấu bước tiến mới trong cuộc đua phát triển năng lượng tái tạo toàn cầu. Đây hiện được xem là tua-bin gió đơn lẻ lớn nhất thế giới đang hoạt động thực tế.

Công trình được lắp đặt cách bờ hơn 30 km, tại khu vực biển sâu trên 40 mét. Tua-bin sở hữu kích thước khổng lồ với đường kính cánh quạt lên tới 300 mét, mỗi cánh dài 147 mét và diện tích quét tương đương khoảng 10 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Chiều cao trục của tua-bin đạt 174 mét, trong khi tổng chiều cao tính từ mặt biển đến đỉnh cánh quạt vào khoảng 321 mét, gần tương đương chiều cao tháp Eiffel (324m) nếu tính cả ăng-ten.

Điểm nổi bật nhất nằm ở công suất phát điện lên tới 20 MW – mức lớn nhất từng được triển khai trên thực tế đối với một tua-bin gió đơn lẻ. Theo tính toán, thiết bị này có thể tạo ra hơn 80 triệu kWh điện mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu điện cho khoảng 44.000 hộ gia đình.

Ngoài ra, tua-bin còn được kỳ vọng giúp tiết kiệm khoảng 24.000 tấn than tiêu chuẩn và giảm gần 64.000 tấn khí thải CO2 mỗi năm.

Việc xây dựng một tua-bin siêu lớn ngoài khơi được đánh giá là thách thức kỹ thuật rất phức tạp. Toàn bộ quá trình từ vận chuyển, lắp đặt móng trụ đến đưa các cánh quạt nặng hàng trăm tấn lên độ cao hơn 200 mét đều cần tới thiết bị chuyên dụng.

Để phục vụ dự án, các kỹ sư đã sử dụng thế hệ cần cẩu nổi mới có khả năng nâng vật nặng tới 2.000 tấn. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp lắp đặt tua-bin trong điều kiện sóng lớn và gió mạnh ngoài biển.

Tua-bin cũng được tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như radar lidar đo gió, cảm biến thông minh và hệ thống cảnh báo tự động. Các công nghệ này cho phép thiết bị tự điều chỉnh để tối ưu hiệu suất vận hành và giảm rủi ro trong môi trường biển khắc nghiệt.

Theo giới chuyên gia, sự xuất hiện của tua-bin 20 MW phản ánh xu hướng mới của ngành điện gió toàn cầu: phát triển tua-bin ngày càng lớn để tối ưu chi phí sản xuất điện.

Tua-bin công suất lớn giúp giảm số lượng thiết bị cần lắp đặt, từ đó tiết kiệm đáng kể chi phí móng trụ, vận chuyển và bảo trì. Một tua-bin 20 MW có thể thay thế nhiều tua-bin nhỏ hơn nhưng vẫn tạo ra sản lượng điện tương đương hoặc cao hơn.

Đây cũng là lý do nhiều tập đoàn năng lượng trên thế giới đang tiếp tục nghiên cứu các thế hệ tua-bin 25 MW, thậm chí 30 MW trong tương lai gần.

Đáng chú ý, tua-bin mới của Trung Quốc được phát triển với tỷ lệ nội địa hóa cao, từ thiết kế đến sản xuất linh kiện. Điều này cho thấy tham vọng của Bắc Kinh không chỉ dừng ở việc mở rộng quy mô điện gió mà còn muốn kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA), nước này hiện cung cấp khoảng 70% thiết bị điện gió toàn cầu và đã góp phần kéo giảm hơn 60% chi phí điện gió thế giới trong thập kỷ qua.

Sự phát triển của tua-bin 20 MW cũng phản ánh cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc năng lượng. Trong khi Trung Quốc tập trung vào việc tạo ra các “cỗ máy gió khổng lồ”, châu Âu lại ưu tiên xây dựng các siêu trang trại điện gió ngoài khơi với hàng trăm tua-bin.

Tiêu biểu là dự án Dogger Bank tại Anh, được xem là nhà máy điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới khi hoàn thành, với tổng công suất lên tới 3,6 GW, đủ cung cấp điện cho hơn 6 triệu hộ gia đình mỗi năm.