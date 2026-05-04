Xe máy Honda Vision giảm giá tiền triệu

Thị trường xe tay ga đang ghi nhận những diễn biến giá đầy bất ngờ đối với dòng xe Honda Vision, mẫu xe vốn luôn gắn liền với tình trạng đội giá tại đại lý. Theo thông tin cập nhật mới nhất, sự chú ý đang đổ dồn vào phiên bản Tiêu chuẩn với sắc Trắng đen thanh lịch. Khác với quy luật thị trường thường thấy, mức giá thực tế tại đại lý của phiên bản này hiện chỉ ở mức 31.000.000 đồng, thấp hơn một chút so với mức giá đề xuất 31.310.182 đồng (đã bao gồm 8% GTGT) mà hãng công bố.

Đây được xem là một động thái điều chỉnh hiếm hoi, mang đến cơ hội mua sắm cực kỳ hấp dẫn cho những người tiêu dùng đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển đô thị nhỏ gọn, tiết kiệm và tối ưu chi phí ban đầu.

Bảng giá xe Honda Vision 2026 tháng 5/2026 tại đại lý:

Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo, giá bán thực tế có thể thay đổi vào thời điểm, đại lý và khu vực bán xe. Giá xe máy chưa bao gồm các loại thuế, phí.

Dù không giảm dưới mức niêm yết như bản Tiêu chuẩn, các phiên bản cao cấp hơn của Honda Vision cũng cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt, không còn tình trạng kênh giá quá cao như những giai đoạn cao điểm. Cụ thể, phiên bản Thể thao với hai gam màu Đen và Xám đen hiện có giá bán thực tế tại đại lý là 38.000.000 đồng, chỉ cao hơn khoảng 1,4 triệu đồng so với mức đề xuất 36.613.000 đồng. Tương tự, phiên bản Đặc biệt màu Nâu đen được bán ra với mức giá 36.000.000 đồng, ghi nhận mức chênh lệch gần 1,6 triệu đồng so với con số 34.353.818 đồng từ hãng.

Ở phân khúc giữa, phiên bản Cao cấp mang đến hai tùy chọn Đỏ đen và Xanh đen đang có giá giao dịch thực tế là 34.000.000 đồng, nhỉnh hơn khoảng 1,2 triệu đồng so với giá niêm yết 32.797.273 đồng. Nhìn chung, mức chênh lệch dao động từ 1,2 đến 1,6 triệu đồng ở các phiên bản trang bị khóa thông minh Smartkey cho thấy các đại lý đang chủ động thu hẹp biên độ chênh lệch giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho khách hàng trong việc đưa ra quyết định sở hữu mẫu xe tay ga đắt khách nhất thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng mức giá này chỉ áp dụng tại một số đại lý nhất định và chưa bao gồm các loại thuế, phí. Do đó, để có được mức giá chính xác khách hàng cần đến trực tiếp hoặc liên hệ đại lý gần nhất.

Bất chấp những biến động về giá, Honda Vision 2026 vẫn duy trì được vị thế thống trị doanh số nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và loạt trang bị tiện ích thiết thực. Khối động cơ eSP 110cc tiếp tục phát huy thế mạnh về khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu cho nhu cầu di chuyển đô thị. Hãng xe Nhật Bản cũng rất chú trọng nâng cấp trải nghiệm người dùng hàng ngày khi trang bị đầy đủ hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, khóa thông minh Smart Key an toàn, không gian chứa đồ rộng rãi dưới yên và đặc biệt là cổng sạc Type-C được tích hợp sẵn ở hộc đựng đồ phía trước.