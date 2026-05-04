Chiếc iPhone mới ra mắt giảm không phanh hơn 10 triệu đồng, rẻ hơn iPhone 17

Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ, iPhone Air phiên bản 256GB hiện đang được chào bán quanh mức 22,9 đến 23 triệu đồng, giảm khoảng 9 triệu đồng so với mốc 31,99 triệu đồng ở thời điểm ra mắt. Các phiên bản dung lượng cao hơn thậm chí còn có mức điều chỉnh sâu hơn. Cụ thể, bản 512GB giảm 9,5 triệu xuống còn 29 triệu đồng, trong khi bản 1TB giảm tới 10,5 triệu để lùi về mức 34,5 triệu đồng.

Theo đại diện các hệ thống bán lẻ, động thái hạ giá mạnh tay này chủ yếu là chiến lược tối ưu hàng tồn kho trong ngắn hạn và khó có thể duy trì biên độ này lâu dài. Dù vậy, hiệu quả mang lại rất rõ rệt khi sức mua iPhone Air lập tức tăng khoảng 20%, giúp sản phẩm tiếp cận gần hơn với tệp khách hàng đang đắn đo về tài chính.

Việc rớt giá nhanh chóng đã vô tình đẩy iPhone Air vào thế đối đầu trực tiếp với chiếc iPhone 17 tiêu chuẩn, hiện đang có giá khoảng 24,5 triệu đồng cho cùng mức dung lượng 256GB. Dù sở hữu mức giá rẻ hơn tới 1,4 triệu đồng cùng thiết kế mỏng nhẹ mang tính cách mạng, iPhone Air vẫn đang phải chịu "lép vế" về mặt doanh số.

Thống kê cho thấy iPhone 17 vẫn bán chạy hơn iPhone Air khoảng 20% nhờ tâm lý mua sắm an toàn của đại đa số người dùng. Trong khi iPhone 17 mang lại sự quen thuộc, cấu hình toàn diện và độ bền bỉ đã được khẳng định, thì iPhone Air lại được xem là một ván cược táo bạo của Apple. Do đó, dòng máy này chủ yếu hấp dẫn nhóm khách hàng trẻ trung, cá tính và thực sự đề cao tính thẩm mỹ khác biệt.

Dù bị gắn mác là dòng máy mất giá nhanh nhất, trải nghiệm thực tế sử dụng iPhone Air sau nửa năm lại khiến nhiều người dùng vô cùng hài lòng. Điểm "ăn tiền" lớn nhất chính là thiết kế siêu mỏng nhẹ kết hợp cùng kích thước màn hình 6,5 inch, tạo ra một tỷ lệ cân bằng hoàn hảo giữa không gian hiển thị rộng rãi và cảm giác cầm nắm cực kỳ thoải mái khi sử dụng liên tục.

Để đổi lấy thiết kế quyến rũ đó, người dùng sẽ phải chấp nhận một vài sự rút gọn về mặt phần cứng. Máy chỉ được trang bị một camera Fusion 48MP duy nhất thay vì cụm đa ống kính như các dòng máy khác, thiếu vắng camera góc siêu rộng hay telephoto. Trải nghiệm giải trí cũng có chút hạn chế khi máy chỉ sở hữu loa đơn thay vì hệ thống loa kép âm thanh nổi. Ngoài ra, viên pin nhỏ gọn hơn cũng đòi hỏi người dùng phải sạc thường xuyên hơn một chút so với iPhone 17.

Tuy nhiên, nếu bạn không quá khắt khe về âm thanh hay nhu cầu nhiếp ảnh đa dụng, mức giá 22,9 triệu đồng hiện tại đã biến iPhone Air từ một sản phẩm đắt đỏ kén khách thành một món hời công nghệ thực sự đáng để trải nghiệm.