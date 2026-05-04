Bể chứa ở nhà máy đường bị sét đánh, hàng nghìn tấn mật mía tràn ra ngoài

Hàng nghìn tấn mật tràn ra khuôn viên nhà máy sau sự cố sét đánh làm thủng bể chứa ở nhà máy đường trên địa bàn xã Nhân Hòa (Nghệ An).

Chiều 3/5, lãnh đạo một nhà máy đường đóng trên địa bàn xã Nhân Hòa ( tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng 17h cùng ngày, tia sét trong trận dông lốc đã đánh trúng bể chứa mật mía gây thiệt hại lớn cho đơn vị.

Khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra khắp khuôn viên nhà máy sau sự cố.

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm này, tại xã Nhân Hòa xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sấm sét. Trong mưa, tia sét đã đánh trúng, làm bể chứa mật mía của nhà máy bị thủng.

“Khoảng 2.000 tấn mật mía trong bể bị tràn ra khuôn viên, đường đi trong nhà máy. Ước tính thiệt hại khoảng 7-8 tỷ đồng”, vị lãnh đạo nhà máy nói.

Người dân hiếu kỳ đến theo dõi sự việc.

Ông Đặng Đình Lục - Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được thông tin sự việc về sự cố trên của nhà máy đường. Theo đó, lượng mật mía tràn ra ngoài ước tính khoảng 2.000 tấn, gây thiệt hại lớn cho nhà máy.

Chủ tịch xã Nhân Hòa cho biết thêm, trận dông lốc kèm sấm sét vào chiều cùng ngày đã ảnh hưởng đến một số nhà dân và hoa màu trên địa bàn xã. Tuy nhiên, số liệu thiệt hại hiện chưa được thống kê.