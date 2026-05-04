Một tổ chức nắm trong tay hơn 1.200 tỷ thùng dầu vừa báo tin vui đến toàn thế giới - cụ thể như nào?

OPEC+ quyết định tăng sản lượng dầu mỏ

OPEC+ vừa đạt được thỏa thuận quan trọng sau một cuộc họp trực tuyến. Cụ thể, 7 quốc gia thành viên của tổ chức này đã nhất trí tăng sản lượng dầu mỏ thêm 188.000 thùng mỗi ngày, trong tháng 6. Đây là lần tăng hạn ngạch thứ ba liên tiếp được thực hiện trong những tháng gần đây.

Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) sẽ không đóng góp vào con số 188.000 thùng này. Lý do là bởi UAE đã thực hiện điều chỉnh sản lượng từ ngày 1/5, trước khi chính thức rời khỏi khối. Nhóm các quốc gia tham gia ký kết thỏa thuận còn lại bao gồm: Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman.

Nhìn chung, động thái này là nhằm gửi đi một thông điệp chiến lược tới thị trường năng lượng toàn cầu. Nhóm muốn khẳng định khả năng duy trì hoạt động ổn định, bất kể sự ra đi của UAE. OPEC+ cũng muốn báo hiệu sự sẵn sàng khôi phục nguồn cung, ngay khi xung đột địa chính trị kết thúc.

Việc tăng sản lượng dầu mỏ của OPEC+ là cần thiết trong bối cảnh an ninh năng lượng phức tạp.

Sau sự rút lui của UAE, liên minh OPEC+ hiện còn lại 21 thành viên bao gồm cả Iran. Thế nhưng, trong những năm qua, chỉ có nhóm 7 nước nòng cốt cùng với UAE trực tiếp tham gia vào các quyết định điều chỉnh sản lượng hàng tháng.

Vẫn còn nhiều nghi vấn

Trước tuyên bố mới nhất của nhóm OPEC+, các chuyên gia năng lượng nhận định rằng: “Mặc dù sản lượng đang tăng lên trên giấy tờ, nhưng tác động thực tế đến nguồn cung vẫn rất hạn chế do những căng thẳng xoay quanh eo biển Hormuz”.

Thực trạng sản xuất cũng đang có sự chênh lệch lớn so với các con số hạn ngạch được công bố. Theo thỏa thuận mới nhất, hạn ngạch của Ả Rập Xê Út sẽ tăng lên mức 10,291 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 6. Tuy nhiên, sản lượng thực tế của quốc gia này trong tháng 3 chỉ đạt mức 7,76 triệu thùng mỗi ngày.

Báo cáo chính thức của OPEC cũng cho thấy, tổng sản lượng dầu thô trung bình của các thành viên trong tháng 3 chỉ đạt 35,06 triệu thùng mỗi ngày. Con số này ghi nhận mức giảm kỷ lục 7,70 triệu thùng mỗi ngày so với tháng 2. Trong đó, Iraq và Ả Rập Xê Út là hai quốc gia phải chịu mức cắt giảm sản lượng lớn nhất do các rào cản về xuất khẩu.

Các giám đốc điều hành ngành dầu khí tại vùng Vịnh cũng nhận định, quá trình phục hồi sẽ không thể diễn ra nhanh chóng. Ngay cả khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại, thì dòng chảy vận chuyển vẫn cần từ vài tuần đến vài tháng để quay về trạng thái bình thường.

Trước quyết định của OPEC+ các chuyên gia ngành năng lượng đang đặt ra nhiều nghi vấn.

Tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài cũng gây áp lực mạnh mẽ lên thị trường tài chính. Giá dầu thô thế giới đã bị đẩy lên mức cao nhất trong vòng bốn năm qua, có thời điểm vượt ngưỡng 125 đô la một thùng.

Các nhà phân tích dự báo, thế giới có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu máy bay trong vòng một đến hai tháng tới. Lạm phát toàn cầu cũng đứng trước nguy cơ tăng vọt, do chi phí năng lượng leo thang.

OPEC+ dự kiến sẽ tổ chức tiếp một cuộc họp vào ngày 7/6 để đánh giá lại tình hình thị trường. Những quyết định sau đấy sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chiến sự và khả năng lưu thông qua các tuyến hải hành trọng yếu tại khu vực Trung Đông.