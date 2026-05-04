Thêm 3 ô tô điện mới rục rịch về Việt Nam: SUV cùng cỡ Tucson, Creta, sedan có cửa cánh chim, màn hình lật như siêu xe

Trên trang chủ của Dongfeng Việt Nam, hãng xe Trung Quốc đang treo một banner trong đó thể hiện 3 mẫu xe điện mới sắp xuất hiện. Theo như hình ảnh mà hãng đăng tải, 3 mẫu xe mới này gồm có mẫu sedan 007 cùng 2 mẫu SUV/crossover là Mage (phiên bản thuần điện) và Vigo.

Mage EV

Dongfeng Mage EV sẽ là cái tên quen thuộc nhất với người Việt, bởi phiên bản xăng và hybrid đã từng được phân phối trước đó. Mẫu xe này thuộc phân khúc C, cùng nhóm với Hyundai Tucson hay Mazda CX-5.

Mage sẽ có thêm bản thuần điện ở Việt Nam. Ảnh minh họa: Rutamotor

Về thiết kế, Mage EV duy trì kích thước tổng thể tương đương bản máy xăng nhưng sở hữu diện mạo hiện đại hơn nhờ phần đầu xe kín đặc trưng của ô tô điện. Không gian nội thất đi theo hướng tối giản, tập trung vào công nghệ với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch cùng màn hình trung tâm 10,4 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Các tiện nghi đáng chú ý bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, ghế da tổng hợp và hệ thống điều hòa tự động...

Phiên bản điện có thiết kế và tiện nghi gần giống bản xăng. Ảnh minh họa: Rutamotor

Tại thị trường Chile, mẫu SUV điện mới này được trang bị mô-tơ đặt tại trục trước, sản sinh công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,7 giây. Với bộ pin dung lượng 50,82 kWh, xe đạt phạm vi hoạt động tối đa 403 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

Vigo

Ở phân khúc dưới, Dongfeng Vigo là mẫu xe gầm cao chạy điện thứ hai sẽ được hãng đưa về. Xe có chung kích thước với nhóm Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta. Tại Malaysia, xe có giá niêm yết 108.888 ringgit, tương đương khoảng 723 triệu đồng.

Thoạt nhìn, Vigo có thiết kế khá giống một số mẫu xe của Kia. Ảnh minh họa: Carguide

Ngoại thất của xe gây ấn tượng với hệ thống đèn LED projector hình chữ L, tay nắm cửa ẩn và đặc biệt là cửa cốp sau thiết kế dạng chia đôi thường thấy trên các dòng SUV hạng sang. Bên trong khoang lái, Vigo mang đến không gian hiện đại với ghế lái chỉnh điện tích hợp thông gió, trần kính toàn cảnh, cùng màn hình giải trí 12,8 inch hỗ trợ đa kết nối.

Nội thất xe tối giản như bao xe điện khác. Ảnh minh họa: Carguide

Về khả năng vận hành, Dongfeng Vigo được trang bị mô-tơ điện 161 mã lực, cho phép tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,5 giây. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 51,87 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển khoảng 330-380 km theo chuẩn WLTP.

Đáng chú ý, dù nằm trong phân khúc xe phổ thông, Dongfeng Vigo vẫn được trang bị gói an toàn chủ động ADAS cấp độ 2 với đầy đủ các tính năng hỗ trợ người lái như phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn.

007

Dongfeng 007 là mẫu sedan duy nhất trong nhóm xe điện mới sắp ra mắt. Xe mang kiểu dáng fastback thể thao, với kích thước tương đương nhóm Toyota Camry và Mazda6.

Xe có dáng fastback hiện đại. Ảnh minh họa: Motorist

Ngoại thất của eπ 007 gây ấn tượng với tùy chọn cửa trước mở dạng cắt kéo thường thấy trên các dòng siêu xe. Các chi tiết như tay nắm cửa ẩn, cánh gió tự động kích hoạt càng làm tăng thêm tính thể thao.

Dù có mức giá khá dễ tiếp cận, mẫu xe này vẫn có những tiện nghi xa xỉ như ghế trước tích hợp massage 8 điểm, hệ thống âm thanh 20 loa, đèn viền 64 màu và công nghệ mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt. Điểm nhấn độc đáo nhất là màn hình lái có thể lật mở, lấy cảm hứng từ siêu xe McLaren.

Mức giá của xe được đánh giá là "mềm" so với trang bị mang lại tại thị trường Trung Quốc. Ảnh minh họa: Motorist

Tại Malaysia, biến thể thuần điện trải dài từ công suất 215 mã lực cho đến công suất 536 mã lực. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,9 giây. Sự an toàn cũng được chú trọng đặc biệt khi xe sở hữu 38 cảm biến thông minh, hỗ trợ đỗ xe từ xa và gói an toàn ADAS cấp độ cao...