Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Donald Trump công bố chiến dịch "hướng dẫn" tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Theo Phạm Nghĩa | 04-05-2026 - 11:05 AM | Thị trường

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3-5 cho biết các cuộc thảo luận với Iran đang diễn ra rất tích cực.

Tổng thống Donald Trump cũng thông báo Mỹ sẽ sớm bắt đầu hỗ trợ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bị phong tỏa.

“Các quốc gia trên khắp thế giới đã yêu cầu sự trợ giúp của Mỹ để di chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này và ra khỏi vịnh. Vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã nói với các quốc gia này rằng chúng tôi sẽ hướng dẫn tàu thuyền của họ an toàn ra khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế đó, để họ có thể tự do và thuận lợi tiếp tục công việc của mình. ‘Dự án Tự do’ sẽ bắt đầu vào sáng 4-5 theo giờ Trung Đông” - Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Donald Trump công bố chiến dịch "hướng dẫn" tàu thuyền qua eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, nói với truyền hình nhà nước rằng Tehran đã gửi một bản kế hoạch 14 điểm “tập trung vào việc chấm dứt chiến sự”, và Washington đã phản hồi kế hoạch này trong một thông điệp gửi tới các nhà trung gian hòa giải Pakistan.

“Chúng tôi đang xem xét vấn đề này và sẽ có phản ứng cần thiết” - ông Baqaei cho hay.

Chưa có xác nhận từ Washington và Islamabad về phản hồi của Mỹ.

Hôm 2-5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn chưa xem xét kỹ nội dung của đề xuất hòa bình từ Iran nhưng có khả năng sẽ bác bỏ nó.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã rơi vào bế tắc kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8-4. Cho đến nay, chỉ có một vòng đàm phán hòa bình trực tiếp được tổ chức.

Trang tin Axios của Mỹ dẫn hai nguồn tin tiết lộ Iran đã đặt ra “thời hạn 1 tháng để đàm phán về thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz”, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và chấm dứt chiến sự.

Các đồng minh châu Âu của Washington lo ngại rằng eo biển Hormuz bị đóng cửa càng lâu thì nền kinh tế của họ càng bị ảnh hưởng nặng nề. Giá dầu hiện cao hơn khoảng 50% so với mức trước xung đột, chủ yếu là do tình trạng tắc nghẽn nguồn cung ở eo biển.

Trong khi đó, Israel hôm 3-5 yêu cầu hàng ngàn người dân Lebanon rời khỏi các ngôi làng ở miền Nam Lebanon. Động thái này đánh dấu sự leo thang xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah.

Quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp đối với cư dân của 11 thị trấn và ngôi làng ở miền Nam Lebanon, kêu gọi họ sơ tán khỏi nhà và di chuyển ít nhất 1 km đến các khu vực trống trải.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từng là khách mua gạo lớn của Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á này tuyên bố thẳng: Đã đạt mục tiêu tự chủ lương thực

Từng là khách mua gạo lớn của Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á này tuyên bố thẳng: Đã đạt mục tiêu tự chủ lương thực Nổi bật

Không phải sầu riêng, Campuchia trở thành đối thủ cạnh tranh với Thái Lan, Việt Nam một loại 'vàng trắng': Là sản phẩm nước ta xuất khẩu top 3 thế giới

Không phải sầu riêng, Campuchia trở thành đối thủ cạnh tranh với Thái Lan, Việt Nam một loại 'vàng trắng': Là sản phẩm nước ta xuất khẩu top 3 thế giới Nổi bật

Thêm 3 ô tô điện mới rục rịch về Việt Nam: SUV cùng cỡ Tucson, Creta, sedan có cửa cánh chim, màn hình lật như siêu xe

Thêm 3 ô tô điện mới rục rịch về Việt Nam: SUV cùng cỡ Tucson, Creta, sedan có cửa cánh chim, màn hình lật như siêu xe

10:27 , 04/05/2026
Top SUV tốt nhất: Nhiều cái tên có mặt ở Việt Nam

Top SUV tốt nhất: Nhiều cái tên có mặt ở Việt Nam

10:20 , 04/05/2026
Phát hiện Trung Quốc vận hành khối thép cao hơn 300m mọc giữa biển, hướng tới mục tiêu tối quan trọng

Phát hiện Trung Quốc vận hành khối thép cao hơn 300m mọc giữa biển, hướng tới mục tiêu tối quan trọng

09:45 , 04/05/2026
Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Mỹ và Nga

Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Mỹ và Nga

09:25 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên