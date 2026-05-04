Ông Donald Trump công bố chiến dịch "hướng dẫn" tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump cũng thông báo Mỹ sẽ sớm bắt đầu hỗ trợ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bị phong tỏa.

“Các quốc gia trên khắp thế giới đã yêu cầu sự trợ giúp của Mỹ để di chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này và ra khỏi vịnh. Vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã nói với các quốc gia này rằng chúng tôi sẽ hướng dẫn tàu thuyền của họ an toàn ra khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế đó, để họ có thể tự do và thuận lợi tiếp tục công việc của mình. ‘Dự án Tự do’ sẽ bắt đầu vào sáng 4-5 theo giờ Trung Đông” - Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, nói với truyền hình nhà nước rằng Tehran đã gửi một bản kế hoạch 14 điểm “tập trung vào việc chấm dứt chiến sự”, và Washington đã phản hồi kế hoạch này trong một thông điệp gửi tới các nhà trung gian hòa giải Pakistan.

“Chúng tôi đang xem xét vấn đề này và sẽ có phản ứng cần thiết” - ông Baqaei cho hay.

Chưa có xác nhận từ Washington và Islamabad về phản hồi của Mỹ.

Hôm 2-5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn chưa xem xét kỹ nội dung của đề xuất hòa bình từ Iran nhưng có khả năng sẽ bác bỏ nó.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã rơi vào bế tắc kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8-4. Cho đến nay, chỉ có một vòng đàm phán hòa bình trực tiếp được tổ chức.

Trang tin Axios của Mỹ dẫn hai nguồn tin tiết lộ Iran đã đặt ra “thời hạn 1 tháng để đàm phán về thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz”, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và chấm dứt chiến sự.

Các đồng minh châu Âu của Washington lo ngại rằng eo biển Hormuz bị đóng cửa càng lâu thì nền kinh tế của họ càng bị ảnh hưởng nặng nề. Giá dầu hiện cao hơn khoảng 50% so với mức trước xung đột, chủ yếu là do tình trạng tắc nghẽn nguồn cung ở eo biển.

Trong khi đó, Israel hôm 3-5 yêu cầu hàng ngàn người dân Lebanon rời khỏi các ngôi làng ở miền Nam Lebanon. Động thái này đánh dấu sự leo thang xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah.

Quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp đối với cư dân của 11 thị trấn và ngôi làng ở miền Nam Lebanon, kêu gọi họ sơ tán khỏi nhà và di chuyển ít nhất 1 km đến các khu vực trống trải.