Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đang tăng vọt lên mức kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu, đẩy hàng loạt tàu chở dầu chuyển hướng sang khu vực bờ Vịnh Mexico.

Tâm điểm của làn sóng này là cảng Corpus Christi (bang Texas) – một trong những trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. Theo giới quản lý cảng, lưu lượng tàu và khối lượng hàng hóa tại đây đã tăng mạnh chưa từng có khi các tàu chở dầu quốc tế liên tục cập cảng để nhận dầu thô Mỹ.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy, xuất khẩu dầu thô của Mỹ trong tháng 4 đạt khoảng 5,2 triệu thùng/ngày (bpd), tăng hơn 30% so với mức 3,9 triệu bpd của tháng 2. Riêng cảng Corpus Christi ghi nhận tháng 3 là tháng bận rộn nhất lịch sử, với hơn 240 tàu cập cảng, cao hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 200 tàu/tháng.

Xuất khẩu dầu thô trung bình theo ngày của Mỹ tăng vọt. Nguồn: Kpler

Khối lượng xuất khẩu qua cảng này hiện đạt khoảng 2,5 triệu thùng/ngày, tăng so với mức 2,2 triệu thùng/ngày của năm ngoái. Tổng thể, Corpus Christi chiếm gần một nửa lượng dầu thô xuất khẩu của Mỹ trong tháng 4, phần còn lại chủ yếu đi qua Houston.

Đáng chú ý, số lượng tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) hướng đến Mỹ đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, lên khoảng 50–60 tàu/ngày. Các tàu này có thể vận chuyển tới 2 triệu thùng dầu mỗi chuyến.

Sự gia tăng đột biến này chủ yếu đến từ nhu cầu của các quốc gia châu Á – những nước trước đây phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Trung Đông. Việc tuyến vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn đã buộc các nhà nhập khẩu chuyển hướng sang Mỹ.

Theo các chuyên gia, các nhà máy lọc dầu châu Á hiện đang mua mạnh dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ để bù đắp thiếu hụt nguồn cung. Bên cạnh dầu thô, xuất khẩu các sản phẩm tinh chế từ Mỹ sang Trung Đông cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, với khối lượng trong quý I đã vượt tổng cả năm trước.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định xu hướng này có thể chỉ mang tính tạm thời trong bối cảnh khủng hoảng. Dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ không hoàn toàn phù hợp với cấu hình nhiều nhà máy lọc dầu vốn được thiết kế để xử lý dầu thô nặng, chua từ Trung Đông.

Ngoài ra, năng lực hạ tầng cũng đang trở thành điểm nghẽn. Tổng xuất khẩu dầu của Mỹ được cho là khó vượt xa ngưỡng 5 triệu thùng/ngày do hạn chế về cảng biển và hệ thống đường ống. Riêng Corpus Christi có công suất tối đa khoảng 2,6 triệu thùng/ngày và chỉ có thể tăng thêm nếu hạ tầng vận chuyển được mở rộng.

Về dài hạn, dù Mỹ, Mỹ Latinh và Tây Phi có thể bổ sung một phần nguồn cung, giới phân tích cho rằng Trung Đông vẫn giữ vai trò không thể thay thế trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Trước xung đột, khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Do đó, giải pháp căn cơ vẫn là khôi phục sự ổn định của dòng chảy dầu từ khu vực này, thay vì phụ thuộc vào các nguồn cung thay thế trong ngắn hạn.

Theo CNBC﻿