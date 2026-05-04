Không phải sầu riêng, đây mới là loại quả từ Việt Nam mà châu Âu cực mê

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU trong quý I/2026 đạt khoảng 121 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy nhu cầu tại thị trường này tiếp tục cải thiện.

Chanh leo chiếm đến 25% giá trị xuất khẩu rau quả sang EU

Xét theo từng chủng loại, chanh leo là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt gần 30,5 triệu USD, tăng 73% so với cùng kỳ và chiếm hơn 25% tổng giá trị xuất khẩu.

Đứng thứ hai là hạt dẻ cười với 26,5 triệu USD, tăng mạnh 137%, nâng tỉ trọng lên gần 22%.

Đáng chú ý, một số mặt hàng có mức tăng đột biến dù quy mô còn nhỏ. Tăng mạnh nhất là dâu tây, đạt 2,21 triệu USD, tăng 736 lần so với cùng kỳ năm trước; mắc ca đạt 2,25 triệu USD, tăng hơn 7 lần.

Sầu riêng, trái cây vua, đóng góp lớn cho giá trị ngành rau quả lại có kim ngạch xuất khẩu sang EU khá khiêm tốn, chỉ 404.000 USD, dù đã tăng trưởng 50% so với quý I/2025; chiếm tỉ trọng khoảng 0,33%.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết châu Âu là thị trường xa, nên chủ yếu xuất khẩu rau quả chế biến với tỉ lệ khoảng 2/3; hàng tươi được vận chuyển bằng đường hàng không.

Chanh leo (chanh dây) có giá cả biến động khá lớn

Theo ông Nguyên, chanh leo hiện là một trong những sản phẩm nổi bật nhất tại EU, không chỉ vì quy mô lớn mà còn nhờ phù hợp với xu hướng tiêu dùng của thị trường này. Đây là nguyên liệu quan trọng trong ngành chế biến thực phẩm – từ nước giải khát, cocktail đến bánh.

Dâu tây được xem là "ngôi sao mới nổi", có tốc độ tăng trưởng rất cao nhờ được đầu tư bài bản tại Lâm Đồng và các vùng núi phía Bắc.

Tuy nhiên, khác với chanh leo, dâu tây chủ yếu xuất khẩu tươi và phải vận chuyển bằng đường hàng không nên chi phí cao và quy mô vẫn còn hạn chế. Dù vậy, tiềm năng mở rộng là rõ rệt nếu đáp ứng tốt tiêu chuẩn GlobalGAP và logistics.

Đối với sầu riêng, đây vẫn là mặt hàng "ngách" tại EU do sản phẩm chủ yếu phục vụ cộng đồng người châu Á.

Ông Nguyên thông tin thêm, EU đòi hỏi sản phẩm cần được trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP, thường trong hệ thống nhà kính hoặc các khu nông nghiệp công nghệ cao. Phía doanh nghiệp xuất khẩu phải tổ chức sản xuất bài bản theo nhu cầu và đơn đặt hàng cụ thể của khách đối tác thì mới đáp ứng các quy định thị trường cũng như yêu cầu của người tiêu dùng.