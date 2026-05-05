Tối ưu trải nghiệm hội họp với giải pháp HP Poly phù hợp từng quy mô

Doanh nghiệp cần gì trước làn sóng hybrid work?

Theo báo cáo của HP Future of Work, có đến 67% doanh nghiệp lo ngại sẽ đánh mất nhân tài nếu không tạo điều kiện cho nhu cầu làm việc linh hoạt trong kỷ nguyên hybrid work. Điều này cho thấy công nghệ và thiết bị hội nghị không chỉ đóng vai trò hỗ trợ vận hành, mà còn là yếu tố then chốt trong việc duy trì hiệu quả làm việc và nâng cao trải nghiệm nhân viên.

Giờ đây, một ngày làm việc điển hình là chuỗi kết nối liền mạch từ màn hình laptop tại bàn làm việc, xử lý nhanh công việc trên điện thoại di động, trao đổi linh hoạt tại quán cà phê cho đến những buổi họp chiến lược tại văn phòng.

Các cuộc họp diễn ra liên tục trong nhiều khung giờ với quy mô linh hoạt, từ thảo luận nhanh đến các phiên họp quan trọng. Người tham gia có thể kết nối từ nhiều thiết bị như laptop, smartphone hay hệ thống phòng họp chuyên dụng, biến văn phòng trở thành trung tâm cộng tác hiện đại và chuyên nghiệp. Từ đây đặt ra bài toán cho doanh nghiệp: "làm thế nào để đảm bảo hình ảnh luôn sắc nét, âm thanh luôn rõ ràng bất kể nhân sự đang ở bất kỳ đâu?"

Trong bối cảnh đó, giải pháp hội nghị trực tuyến HP Poly với dải sản phẩm đa dạng và thông minh biến mọi không gian làm việc thành trải nghiệm hội họp chân thực, chuyên nghiệp và liền mạch trên đa nền tảng, xóa bỏ mọi rào cản về địa lý.

HP Poly - Giải pháp hội nghị cho mọi quy mô phòng họp

Với không gian hội nghị lớn, bộ sản phẩm HP Poly Studio G62, HP Poly Studio E60 và HP Poly TC10 mang đến trải nghiệm họp hiện đại, đồng bộ và chuyên nghiệp. G62 đóng vai trò trung tâm với khả năng kết nối linh hoạt và xử lý hình ảnh, âm thanh mượt mà. Camera E60 nổi bật với zoom quang 12x cùng công nghệ Poly DirectorAI, tự động theo dõi và căn chỉnh khung hình. Trong khi đó TC10 sở hữu giao diện cảm ứng trực quan, giúp điều khiển và quản lý cuộc họp nhanh chóng.

Bên cạnh đó, HP Poly Studio V72 và HP Poly Studio X72 cũng là lựa chọn hiệu quả với camera 4K và hệ thống âm thanh stereo mạnh mẽ. V72 phù hợp với mô hình BYOD linh hoạt, còn X72 có thể hoạt động độc lập khi kết hợp TC10, giúp tối giản thiết bị và dễ dàng triển khai.

HP Poly mang đến trải nghiệm nghe nhìn chuyên nghiệp cho phòng họp lớn

Với phòng họp quy mô vừa, các giải pháp all-in-one như HP Poly Studio X52 và HP Poly Studio V52 mang đến sự cân bằng giữa hiệu năng và tính tiện lợi. Camera 4K 20MP, góc nhìn rộng 95° cùng Poly DirectorAI giúp tự động tối ưu khung hình. Acoustic Fence loại bỏ tạp âm, đảm bảo âm thanh rõ ràng. Doanh nghiệp có thể kết hợp thêm loa HP Poly Sync 60 hoặc Sync 40 để tăng cường khả năng thu phát âm thanh, giúp các cuộc đàm thoại rõ ràng, tự nhiên hơn.

Với phòng họp nhỏ, các thiết bị như HP Poly Studio X32 và HP Poly Studio V12 ghi điểm nhờ thiết kế gọn nhẹ, dễ triển khai và khả năng khởi động cuộc họp nhanh chóng. Camera 4K góc rộng 120° kết hợp AI căn chỉnh khung hình giúp hiển thị đầy đủ người tham gia, cùng công nghệ lọc nhiễu và tối ưu giọng nói cho trải nghiệm họp liền mạch. Bên cạnh đó, loa HP Poly Sync 10 và Sync 20 là lựa chọn hoàn hảo giúp nâng cao chất lượng âm thanh trong không gian nhỏ.

Công nghệ AI thông minh cho trải nghiệm nghe nhìn hoàn hảo

Bằng việc ứng dụng AI, các giải pháp HP Poly có khả năng tự động "hiểu" không gian để tối ưu hình ảnh và âm thanh giúp cuộc họp mượt mà, chuyên nghiệp và kết nối. Nổi bật nhất là Poly Director AI với khả năng tự động điều chỉnh khung hình dựa trên tính chất tương tác đặc trưng trong các cuộc họp.

Giải pháp hội nghị HP Poly trang bị công nghệ AI thông minh

Poly Director AI gồm 4 tính năng chính:

Group Framing (Đóng khung nhóm): Phát hiện tất cả người có mặt trong phòng và điều chỉnh khung hình để bao quát toàn bộ, loại bỏ những khoảng trống thừa.

Speaker Framing (Theo dõi người nói): Nhận diện và phóng to người đang phát biểu. Khi có người khác lên tiếng, camera sẽ chuyển cảnh mượt mà sang người đó.

People Framing (Đóng khung cá nhân): Khả năng cắt hình ảnh từng người trong phòng họp và hiển thị trên màn hình (dạng lưới).

Presenter Tracking (Theo dõi người thuyết trình): Như "quay phim di động", theo sát người thuyết trình khi họ di chuyển xung quanh phòng họp.

Về âm thanh, HP Poly tích hợp đồng bộ các công nghệ tiên tiến như NoiseBlockAI, Acoustic Fence và Hybrid AI ANC trên loa và tai nghe, mang đến chất âm trong trẻo, rõ ràng và mạnh mẽ cho cả hội họp lẫn làm việc, giải trí cá nhân.

NoiseBlockAI sử dụng AI để nhận diện và ưu tiên giọng nói, đồng thời loại bỏ tạp âm nền. Acoustic Fence thiết lập "hàng rào âm thanh", giới hạn phạm vi thu để chỉ tập trung vào khu vực cần thiết. Trong khi đó, Hybrid AI ANC giúp triệt tiêu tiếng ồn chủ động, tạo không gian yên tĩnh và nâng cao trải nghiệm nghe một cách tự nhiên, liền mạch.

