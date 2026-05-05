Cuba áp dụng cách của Việt Nam: Thả một loài vật xuống ruộng lúa, kết quả gây bất ngờ

Trong bối cảnh nông nghiệp Cuba đang nỗ lực cải thiện năng suất và đảm bảo an ninh lương thực, một mô hình canh tác mới đang thu hút sự chú ý: kết hợp trồng lúa với chăn nuôi vịt ngay trên đồng ruộng.

Đây là bước đi sáng tạo trong một dự án hợp tác giữa doanh nghiệp Cuba và đối tác Việt Nam một trong những liên doanh nông nghiệp có ảnh hưởng đáng kể tại quốc gia vùng Caribe này.

Dự án sản xuất lúa gạo có vốn đầu tư nước ngoài này không chỉ dừng lại ở việc chuyển giao kỹ thuật hay mở rộng diện tích canh tác. Điều đáng chú ý là khả năng thích ứng linh hoạt trước các thách thức thực tế từ sâu bệnh, chi phí sản xuất đến bài toán tự chủ lương thực cho người lao động.

Sau thời gian vận hành, sự hợp tác giữa phía Cuba và Việt Nam đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Không còn là những cam kết trên giấy, mô hình đang từng bước được cụ thể hóa bằng những giải pháp mang tính thực tiễn cao, trong đó có việc "hồi sinh" một tập quán nông nghiệp truyền thống: Nuôi vịt trên ruộng lúa.

Nuôi vịt trên cánh đồng tại Cuba.

Thả vịt để… bảo vệ lúa

Trên diện tích khoảng 2 ha, hơn 2.000 con vịt con được thả nuôi theo hình thức chăn thả tự nhiên ngay sau thu hoạch. Tuy nhiên, mục tiêu của mô hình không chỉ dừng ở việc cung cấp thêm nguồn thịt, trứng.

Trong quá trình di chuyển và kiếm ăn, đàn vịt đóng vai trò như "những người gác đồng" thầm lặng. Chúng giúp tiêu diệt sâu hại, côn trùng và đặc biệt là hạn chế sự phát triển của lúa đỏ một trong những loại cỏ dại nguy hiểm, gây ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng lúa.

Nhờ đó, nông dân giảm đáng kể việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất và giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

Lợi ích kép: Kinh tế và an ninh lương thực

Việc kết hợp trồng lúa nuôi vịt không chỉ mang lại hiệu quả về mặt canh tác mà còn mở ra hướng đi mới trong đảm bảo đời sống cho người lao động. Khi đạt được mức tự chủ nhất định, mô hình này có thể cung cấp thêm nguồn thực phẩm tại chỗ, thậm chí hướng tới thương mại hóa sản phẩm ra thị trường.

Đây được xem là bước đi chiến lược, nhất là trong bối cảnh Cuba vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về nguồn cung lương thực.

Cuba nuôi vịt trên cánh đồng.

Thực tế cho thấy, sự kết hợp giữa cây lúa và con vịt không phải là điều mới mẻ trong nông nghiệp truyền thống châu Á, đặc biệt là tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình này trong điều kiện canh tác tại Cuba, cùng với cách tổ chức sản xuất hiện đại, đã tạo nên giá trị mới.

Không chỉ đơn thuần là câu chuyện "đa dạng hóa sản phẩm", đây là minh chứng cho cách tiếp cận nông nghiệp bền vững – nơi yếu tố tự nhiên được tận dụng như một phần của chiến lược sản xuất.

Trong bối cảnh hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết, mô hình lúa – vịt đang mở ra một hướng đi triển vọng cho nông nghiệp Cuba, đồng thời cho thấy dấu ấn rõ nét từ kinh nghiệm và kỹ thuật của Việt Nam trong hợp tác quốc tế.

Theo Minag