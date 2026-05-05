Xe tay ga mới của Honda: 'chất' hơn cả Air Blade và SH Mode mà giá chỉ 49 triệu đồng

Mẫu xe tay ga Honda Vario 125 Street 2026 vừa chính thức được mở bán tại thị trường Malaysia sau gần một tháng ra mắt, với mức giá đề xuất 7.468 RM (khoảng 49 triệu đồng). Xe có hai tùy chọn màu sắc gồm tím và trắng, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách cá tính và thực dụng.

Ở phiên bản nâng cấp mới, Honda không thay đổi hoàn toàn thiết kế tổng thể mà tập trung tinh chỉnh nhiều chi tiết nhằm tối ưu trải nghiệm vận hành. Khung gầm của xe được cải tiến với gắp sau nhẹ hơn khoảng 10%, giúp trọng lượng tổng thể giảm xuống còn 113 kg. Một số bộ phận liên quan đến động cơ như ốp L-cover và ống dẫn gió cũng được cắt giảm khoảng 11% trọng lượng nhằm cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở thiết kế phần đầu xe. Honda Vario 125 Street đã loại bỏ phần ốp nhựa quanh tay lái, để lộ khung thép theo phong cách tương tự các dòng xe như Honda Zoomer-X hay Honda ADV 160. Thiết kế này giúp mẫu xe mang vẻ ngoài mạnh mẽ, bụi bặm hơn so với các dòng xe tay ga phổ thông như Honda Air Blade hay Honda SH 125i.

Bên cạnh đó, Honda Vario 125 Street 2026 sử dụng kiểu tay lái trần kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số tách rời, tạo cảm giác tương tự các dòng xe tay ga mang phong cách adventure. Đây là xu hướng thiết kế đang ngày càng phổ biến và có thể dễ dàng thu hút người dùng trẻ tại các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Hệ thống chiếu sáng cũng là điểm nhấn đáng chú ý trên phiên bản mới. Toàn bộ đèn trên xe đều sử dụng công nghệ LED, trong đó đèn pha được cải thiện khả năng chiếu xa hơn khoảng 10% ở chế độ pha. Cụm đèn hậu thiết kế hình chữ V giúp chiếc xe có diện mạo hiện đại và dễ nhận diện hơn.

Cung cấp sức mạnh cho Honda Vario 125 Street là động cơ eSP dung tích 124,9cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất tối đa 11,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,74 Nm tại 5.000 vòng/phút. Theo công bố của hãng, xe đạt chứng nhận phương tiện tiết kiệm năng lượng EEV 3 sao tại Malaysia.

Về trang bị, mẫu xe tiếp tục duy trì loạt tiện ích quen thuộc như hệ thống khóa thông minh Smartkey, cổng sạc USB và cốp chứa đồ dung tích 18 lít. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau, đi kèm công nghệ phanh kết hợp CBS nhằm tăng độ an toàn khi vận hành.

Đáng chú ý, hệ thống Smartkey trên Vario 125 Street hoạt động tương tự các dòng xe ga cao cấp của Honda, cho phép người dùng khởi động xe mà không cần chìa khóa cơ, đồng thời hỗ trợ chống trộm hiệu quả hơn.

Trong trường hợp được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá cạnh tranh như các thế hệ trước, Honda Vario 125 Street 2026 được đánh giá có thể trở thành đối thủ đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga 125cc. Thiết kế mang phong cách adventure cùng loạt tiện ích hiện đại như Smartkey hay cổng sạc USB có thể giúp mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với nhiều dòng xe đang phổ biến trên thị trường.