Geely: Chiến lược “kiến trúc sư” toàn cầu và tham vọng tái định nghĩa kỷ nguyên di chuyển

Geely dưới sự lãnh đạo của tỷ phú Lý Thư Phúc (Li Shufu), đã mở rộng tầm ảnh hưởng không chỉ ở thị trường nội địa Trung Quốc mà đã vươn ra toàn cầu với chiến lược khôn ngoan.

Khi nhiều hãng ô tô phương Tây phải thu hẹp quy mô, Geely lại liên tục mở rộng sản xuất, R&D, và thậm chí cả mạng lưới vệ tinh để phục vụ phát triển ô tô thông minh.

Thành quả đạt được là trong 14 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2025), Geely liên tục góp mặt trong danh sách Fortune Global 500.

Geelybước vào ngành công nghiệp ô tô một cách "tự chủ" khi đầu tư rất nhiều nhân tài và tiền bạc vào nghiên cứu, đổi mới công nghệ hàng chục năm qua. Hàng nghìn kỹ sư đã đầu quân cho Geely thực hiện hàng trăm dự án R&D tại Viện nghiên cứu ô tô Geely.

Geely hiện sở hữu mạng lưới nghiên cứu và phát triển toàn cầu với năm trung tâm đặt tại Hàng Châu, Ninh Ba, Gothenburg, Coventry và Frankfurt. Là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc, hãng nắm giữ hơn 29.819 bằng sáng chế (tính đến tháng 2 năm 2024), bao gồm các lĩnh vực quan trọng như an toàn xe, lái xe thông minh và công nghệ động cơ nhằm thúc đẩy sự đổi mới trong tương lai…

Geely hiện đã hoàn thành việc triển khai 305 trạm tham chiếu không gian và thời gian có độ chính xác cao. Đến năm 2026, Geely dự kiến sẽ hoàn thành việc triển khai mạng lưới truyền thông Internet vạn vật và chòm sao vệ tinh quỹ đạo thấp.

"Chiến binh" đóng vai trò chính của Geely đó là Geespace. Thành lập vào năm 2018, Geespace đặt mục tiêu sẽ trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông hàng không vũ trụ trên toàn cầu.

Geespace đã phóng 11 vệ tinh Geesatcom vào ngày 9/8/2025. Đây là bước đột phá của Geesatcom trong lĩnh vực Internet vạn vật (IoT) trên vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) và thúc đẩy tầm nhìn của Geely về việc xây dựng một hệ sinh thái tích hợp di động trên không gian và trên mặt đất, từ đó thay đổi cách người dùng trải nghiệm giao thông.

Các nền tảng kiến trúc nổi tiếng được Geely tự phát triển.

Đối mặt với các tiêu chuẩn toàn cầu và nhu cầu của người tiêu dùng rất khác biệt, đến nay, Geely hiện đã phát triển 4 kiến trúc mô-đun thông minh đẳng cấp thế giới: BMA, CMA, SEA và GEA hoàn toàn tương thích với nhiều hệ thống truyền động khác nhau bao gồm xăng, HEV, PHEV và BEV. Geely cũng đã chủ động phát triển một kiến trúc GEEA2.0 hoạt động như một hệ thống thần kinh trung ương cho xe. Đặc biệt, với hệ thống truyền động điện "hạt nhân" 11-in-1 Intelligent E-drive, Geely không chỉ tạo ra một chuẩn mực mới về sự tinh gọn trong kết cấu động cơ mà còn có hiệu suất tối ưu cho các mẫu xe trong tương lai.

Hệ thống truyền động điện 11-in-1 Intelligent E-drive được Geely phát triển riêng.

Geely đặc biệt rất khôn ngoan khi phân tách các thương hiệu xe năng lượng mới trẻ trung với Zeekr đánh vào phân khúc xe điện hạng sang, Lynk & Co hướng tới giới trẻ sành điệu, và dòng Galaxy tập trung vào phân khúc xe năng lượng mới (NEV) thông minh cho đại chúng.Chất lượng và an toàn sản phẩm cũng là những trụ cột cốt lõi trong bản sắc thương hiệu của Geely. Vào năm 2024, 8 mẫu xe đã nhận được xếp hạng an toàn năm sao danh giá của C-NCAP, trong khi ba mẫu xe đạt được Euro NCAP và một mẫu xe đạt được xếp hạng năm sao của ANCAP. Trong số những mẫu xe khác, Geely EX5 nổi bật khi nhận được Chứng nhận an toàn điện NESTA 6D và Chứng nhận thử thách an toàn hàng đầu.

Hệ thống các thương hiệu hiện thuộc sở hữu và có cổ phần của Geely.

Đà tăng của Geely được hỗ trợ bởi doanh số bứt phá và lợi nhuận đạt kỷ lục, giúp hãng nổi lên như một đối thủ đáng gờm trong "ngôi vương" là–nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc và thế giới.

So với các đối thủ nội địa, Geely có kinh nghiệm quản trị toàn cầu dày dặn hơn nhờ hơn một thập kỷ điều hành Volvo và nhiều thương vụ M&A khác. Họ hiểu văn hóa tiêu dùng quốc tế, giúp việc xuất khẩu không chỉ là "bán xe" mà là "định vị thương hiệu".

Mẫu xe SUV hybrid Galaxy M9 của Geely được Edmunds thử nghiệm mới đây.

Mới đây, trang web mua bán xe nổi tiếng Edmunds lần đầu tiên đã tiến hành một loạt các bài kiểm tra nghiêm ngặt đối với một chiếc xe Trung Quốc đó là mẫu xe SUV hybrid Geely Galaxy M9. Phạm vi hoạt động ước tính 1.300 km của mẫu xe hybrid cắm điện này vượt xa dự đoán của các sản phẩm tương tự dự kiến sẽ sớm ra mắt từ các công ty Mỹ.

Tasco Auto được biết đến là một trong những "ông trùm" phân phối đa thương hiệu. Tính đến cuối năm 2025, Tasco Auto sở hữu 150 showroom và 70 xưởng dịch vụ Carpla Service trên toàn quốc. Riêng thương hiệu Geely đã nhanh chóng thiết lập đến 50 showroom. Các tiện ích được xây dựng như giao thông số VETC (phục vụ 4 triệu khách hàng), dịch vụ cho thuê xe VETC Go (hơn 500 đầu xe) và Bảo hiểm Tasco (Top 7 thị phần xe cơ giới). Ngoài ra, trung tâm cứu hộ toàn quốc chính thức vận hành từ tháng 12/2025 với hơn 300 xe cứu hộ, kết nối 300 đối tác, cam kết phủ sóng 100% xã trên đất liền.

Sau khi bắt tay Geely phân phối các dòng xe năng lượng mới, hạ tầng trạm sạc đang được Tasco Auto gấp rút triển khai với mục tiêu phủ sóng tại 100% showroom trên toàn quốc.