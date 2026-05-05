Mỹ kêu gọi Trung Quốc thuyết phục Iran mở eo biển Hormuz

“Trung Quốc, hãy chờ xem họ tăng cường ngoại giao và khiến Iran mở lại eo biển”, ông Bessent nói trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên Fox News ngày 4/5.

Bộ trưởng Bessent cho biết Trung Quốc đang mua tới 90% năng lượng của Iran, mang lại nguồn thu lớn cho Tehran.

Ông cho biết đang thúc giục Trung Quốc “tham gia cùng chúng tôi trong chiến dịch quốc tế” nhằm mở lại eo biển, nhưng không nêu cụ thể Bắc Kinh cần hành động ra sao. Ông cũng cho rằng Trung Quốc và Nga nên ngừng cản trở các sáng kiến tại Liên Hợp Quốc, như nghị quyết về các biện pháp bảo vệ vận tải thương mại qua eo Hormuz.

Bộ trưởng Bessent thông tin rằng ông Trump và ông Tập đã trao đổi về tình hình Iran và sẽ tiếp tục thảo luận trực tiếp tại cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra ngày 14 - 15/5 ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hai bên sẽ nỗ lực duy trì ổn định quan hệ Mỹ - Trung, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại vào tháng 10 năm ngoái tại Busan, Hàn Quốc.

“Chúng tôi đã có sự ổn định rất tốt trong quan hệ, và điều đó đến từ việc hai nhà lãnh đạo dành cho nhau sự tôn trọng lớn”, ông nói.

Bộ trưởng Bessent khẳng định Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz thông qua việc phong tỏa vận tải của Iran, và chiến dịch mới của Hải quân Mỹ nhằm dẫn đường cho tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược này sẽ giúp hạ giá dầu. Ông cho rằng mức giá nhiên liệu cao hiện nay chỉ là “biến động tạm thời”, sẽ chấm dứt sau vài tuần hoặc vài tháng tới.

“Một lần nữa, chúng tôi nhận thức đợt tăng giá ngắn hạn này đang ảnh hưởng tới người dân Mỹ, nhưng tôi cũng tin tưởng sau giai đoạn này, giá cả sẽ giảm rất nhanh”, ông Bessent nói, đồng thời cho rằng thị trường dầu mỏ sẽ được đảm bảo nguồn cung dồi dào.

Trung Quốc được nói là đã đóng vai trò trong việc đưa Iran vào vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ tại Islamabad. Tuy nhiên, dù chiến sự đã dừng sau lệnh ngừng bắn, Washington và Tehran vẫn chưa thể đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Theo giới phân tích, việc Mỹ bế tắc với Iran có thể mang lại cho Trung Quốc cơ hội hiếm có khi cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra. Đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy khó khăn, ông Trump đang muốn mang thành quả cụ thể về cho cử tri Mỹ, như các đơn hàng lớn từ Trung Quốc đặt mua nông sản Mỹ và máy bay Boeing.