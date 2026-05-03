Xe tay ga mới của Yamaha: đẹp như Honda SH Mode mà giá chỉ 61 triệu đồng

Khánh Vy | 03-05-2026 - 07:35 AM | Thị trường

Mẫu xe tay ga gây chú ý với thiết kế thanh lịch, đối thủ ‘nặng ký’ của Honda SH Mode

Yamaha vừa chính thức mở bán mẫu xe tay ga Fazzio 2026 tại thị trường Nhật Bản sau khi ra mắt hồi đầu tháng 3. Mẫu xe mới được niêm yết ở mức 368.500 yên, tương đương khoảng 61 triệu đồng, hướng tới nhóm khách hàng trẻ sống tại đô thị với phong cách thiết kế thời trang và nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Theo Yamaha, Fazzio được phát triển dựa trên triết lý “Simple & Casual Mover as a Lifestyle-wear”, tức không chỉ là phương tiện di chuyển hằng ngày mà còn đóng vai trò như một món phụ kiện thể hiện cá tính của người dùng.

Khác với nhiều dòng xe tay ga 125cc mang phong cách thể thao của Yamaha trước đây, Fazzio theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, tối giản và thiên về thời trang đô thị. Đối tượng mà hãng nhắm đến là nhóm khách hàng trẻ trong độ tuổi 20-30, cần một mẫu xe nhỏ gọn, dễ sử dụng nhưng vẫn có điểm nhấn riêng.

Thiết kế của Yamaha Fazzio 2026 nổi bật với các đường nét bo tròn mềm mại cùng mô-típ hình oval xuất hiện xuyên suốt từ cụm đèn pha, đèn hậu cho tới bảng đồng hồ và móc treo đồ phía trước. Yamaha cho biết cách thiết kế này giúp mẫu xe giữ được sức hút lâu dài thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Xe được trang bị hệ thống đèn LED hiện đại, chìa khóa thông minh Smart Key tương tự một số mẫu xe ga cao cấp như Honda SH Mode hay Air Blade. Bảng đồng hồ kỹ thuật số đặt dọc mang phong cách tối giản nhưng vẫn hiển thị đầy đủ thông tin vận hành.

Bên dưới cụm đồng hồ là hai hộc chứa đồ tiện dụng, trong đó ngăn bên trái tích hợp cổng sạc USB Type-A. Hộc chứa phía phải có thể để vừa chai nước 600 ml, tăng tính tiện dụng khi di chuyển trong đô thị.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Yamaha Fazzio 2026 là công nghệ Power Assist – lần đầu xuất hiện trên dòng xe nội địa Nhật của Yamaha. Khi người lái tăng ga mạnh từ trạng thái đứng yên, hệ thống Smart Motor Generator sẽ hoạt động như một mô-tơ điện hỗ trợ động cơ xăng trong khoảng 3 giây, giúp xe tăng tốc mượt hơn khi leo dốc hoặc chở thêm người.

Hệ thống này đồng thời hỗ trợ tính năng Stop & Start System, cho phép động cơ tự tắt khi dừng đèn đỏ và khởi động lại êm ái khi vặn ga nhằm tiết kiệm nhiên liệu.

Về khả năng vận hành, Yamaha Fazzio sở hữu trọng lượng chỉ 97 kg, chiều cao yên 765 mm, giúp người dùng dễ dàng chống chân và xoay trở trong không gian hẹp. Xe sử dụng bộ vành đúc 12 inch, phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau cùng hệ thống phanh kết hợp CBS.

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 19,1 lít, đủ để đựng mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân. Bình xăng dung tích 5,1 lít hỗ trợ di chuyển quãng đường dài mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên.

Yamaha cung cấp cho Fazzio 2026 bốn tùy chọn màu sắc gồm Leaf Green, Light Blue, Pastel Yellow và Black, hướng đến phong cách trẻ trung và thư giãn.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ BLUECORE xi-lanh đơn dung tích 124cc, làm mát bằng không khí, cho công suất 8,3 mã lực và mô-men xoắn 9,8 Nm. Đây là cấu hình hướng tới sự cân bằng giữa khả năng vận hành linh hoạt trong phố và tiết kiệm nhiên liệu.

Nếu trong tương lai Yamaha Việt Nam quyết định phân phối chính thức mẫu xe này, Fazzio có thể trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga đô thị, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn mang phong cách riêng.

'Thời tới cản không kịp', xe máy điện Trung Quốc ồ ạt đổ bộ vào thị trường hơn 700 triệu dân, có nơi cung không đủ cầu - đâu là nguyên nhân?

