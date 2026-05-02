Loạt xe mới dự kiến ra mắt tháng 5: Ranger thêm bản mới đấu Hilux, xe điện cho dân thích lái, không loại trừ một mẫu xe hot này

Ford Ranger/Ford Everest

Ford Việt Nam đã tiết lộ với giới truyền thông sẽ ra mắt sản phẩm mới vào ngày 6/5. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về sản phẩm sắp mở bán vẫn được giữ kín.

Dựa theo các dữ liệu có được từ Cục đăng kiểm cũng như hình ảnh tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, khả năng cao mẫu xe sắp được giới thiệu là Ranger Wildtrak 2026 hoặc Everest phiên bản máy xăng.

Hai chiếc Ford Ranger Wildtrak mới xuất hiện tại Việt Nam, với sự khác biệt ở cụm đèn pha. Ảnh: Bí mật Xe Biz

Ford Ranger Wildtrak bản nâng cấp được ghi nhận xuất hiện tại Hà Nội với hai chiếc, trong đó một xe sử dụng đèn chiếu sáng dạng chóa phản xạ, chiếc còn lại trang bị cụm đèn thấu kính ma trận Ford Performance LED. Dựa trên danh mục phiên bản Ranger hiện hành, đèn chóa phản xạ chỉ có trên bản một cầu, trong khi bản hai cầu dùng công nghệ LED cao cấp hơn.

Quan sát thực tế cho thấy hai chiếc Ranger 2026 tại Hà Nội sở hữu phối màu hai đường kẻ cam ở viền lưới tản nhiệt cùng bộ mâm thiết kế mới. Chi tiết này trùng khớp với bản facelift từng được giới thiệu tại thị trường Úc vào tháng 11/2025.

Sự xuất hiện của Ford Ranger mới được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng áp lực cạnh tranh lên các đối thủ Nhật Bản.

Khi ra mắt, Everest máy xăng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner và Isuzu mu-X. Ngoài ra, mẫu SUV cùng hãng là Land Cruiser FJ dự kiến sắp được đưa về Việt Nam cũng sử dụng động cơ xăng 2.7L tương tự Fortuner. Ảnh: Bí mật Xe Biz

Một khả năng đáng chú ý khác là sự xuất hiện của Ford Everest bản máy xăng. Thông tin này có cơ sở khi nhãn năng lượng của Everest dùng động cơ xăng đã được công bố trên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo nhãn năng lượng, Everest bản máy xăng có mức tiêu thụ 10 lít/100 km trong điều kiện vận hành hỗn hợp. Với mã động cơ N3, xe nhiều khả năng sử dụng máy xăng 2.3L EcoBoost, cho công suất 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Trước đây, Ford từng phân phối động cơ 2.3L EcoBoost trên dòng Explorer tại Việt Nam.

Lotus

Dựa trên hình ảnh thiệp mời tham dự lễ ra mắt thương hiệu Lotus Cars tại Việt Nam lan truyền trên mạng, người ta cho rằng những mẫu xe của hãng sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, có khả năng sự kiện ra mắt đã được dời lịch sang tháng 5.

Hình ảnh chiếc Lotus Emira tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Ảnh: Bí mật Xe Biz

Dù vậy, hình ảnh trên thiệp vẫn tiết lộ một chút về chiếc xe sẽ được mang đến Việt Nam. Đó là mẫu Lotus Eletre – chiếc SUV thuần điện từng được bắt gặp tại Hà Nội vào đầu tháng 3. Dựa trên hình ảnh, xe vẫn giữ cụm gương chiếu hậu dạng camera hai bên, trang bị chưa từng xuất hiện trên bất kỳ mẫu xe thương mại nào mở bán chính thức tại Việt Nam trước đây.

Theo thông tin từ website chính thức, hãng dự kiến giới thiệu 3 mẫu xe tại Việt Nam gồm Lotus Eletre, Lotus Emeya và Lotus Emira, trong đó Emira là mẫu xe duy nhất sử dụng động cơ đốt trong. Chiếc xe này cũng đã được bắt gặp ở trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội hồi đầu tháng 4.

Bên cạnh danh mục sản phẩm, Lotus Việt Nam cũng công bố hai showroom trên toàn quốc, đặt tại Hà Nội và TP.HCM. Với việc được phân phối bởi Tasco Auto, thương hiệu này nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới trong thời gian tới, đồng thời tận dụng hệ sinh thái sẵn có, đặc biệt là hệ thống trạm sạc - yếu tố then chốt khi kinh doanh các dòng xe điện.

Audi

Audi Việt Nam đã công bố kế hoạch phân phối hàng loạt mẫu xe mới trong năm nay. Danh sách sản phẩm đáng chú ý gồm Audi A6, Audi S6 Sportback e-tron, Audi Q3 và Audi Q3 Sportback, Audi Q5 và Audi Q5 Sportback, cùng với Audi A6 Sportback e-tron và Audi Q6 Sportback e-tron. Trong đó, có khả năng mẫu S6 sẽ được giới thiệu ngay trong tháng 5 này.

Đây là lần đầu tiên S6 Sportback e-tron xuất hiện ở trong nước kể từ khi được Audi Việt Nam xác nhận phân phối chính hãng vào tháng 12/2025.

Một chiếc Audi S6 Sportback e-tron đã được bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội hồi tháng 4. Chiếc xe này sở hữu ngoại thất màu trắng chủ đạo, bao gồm cả khu vực lưới tản nhiệt do đây là xe điện.

Audi S6 Sportback e-tron sử dụng cấu hình hai mô-tơ điện, tạo thành hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro thiên về cầu sau. Nền tảng điện của xe là hệ thống 800V kết hợp bộ pin lithium-ion dung lượng 100 kWh (khả dụng 94,9 kWh). Nhờ hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 270 kW, xe có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 21 phút, hoặc chỉ cần 10 phút sạc để bổ sung quãng đường di chuyển khoảng 290 km. Dù hướng đến hiệu suất cao, phiên bản Sportback vẫn đạt phạm vi hoạt động hơn 640 km sau mỗi lần sạc đầy.

Có thể thấy Audi đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa tại Việt Nam khi bổ sung thêm nhiều mẫu xe thuộc dòng e-tron. Trong khi đó, các dòng xe chủ lực như Audi Q3, Audi Q5 và Audi A6 vẫn tiếp tục duy trì tùy chọn động cơ xăng truyền thống nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.