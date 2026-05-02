iPhone 18 Pro Max lộ mức giá khó tin

Theo Khả Văn | 02-05-2026 - 21:52 PM | Thị trường

Giá iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max được dự đoán đi ngược xu hướng thị trường.

Trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng cao khiến nhiều smartphone Android buộc phải điều chỉnh giá, một báo cáo mới cho biết Apple có thể đi ngược xu hướng khi giữ mức giá “cạnh tranh mạnh” cho dòng iPhone 18 Pro ra mắt vào mùa thu năm nay.

Nhu cầu liên quan đến AI đang đẩy chi phí bộ nhớ tăng vọt do nguồn cung hạn chế, khiến không ít nhà sản xuất Android phải tăng giá thiết bị. Các chuyên gia cũng dự báo thị trường Android có thể thu hẹp trong năm nay, khi một số dòng smartphone giá rẻ không còn được sản xuất do áp lực chi phí.

Trong bối cảnh đó, chiến lược của Apple đối với dòng iPhone 18 đang thu hút sự chú ý.

Dự kiến vào mùa thu năm nay, Apple sẽ ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng một mẫu hoàn toàn mới mang tên iPhone Ultra. Phiên bản Ultra nhiều khả năng sẽ có mức giá cao, trong khi các dự đoán dành cho dòng Pro lại mang màu sắc tích cực hơn.

Theo nhà phân tích Jeff Pu, trong một báo cáo nghiên cứu được 9to5Mac tiếp cận, Apple sẽ áp dụng chiến lược “định giá cạnh tranh mạnh” cho iPhone 18 Pro và Pro Max, ít nhất là với các phiên bản dung lượng cơ bản.

Thông tin này cũng phù hợp với những dự báo trước đó từ Ming-Chi Kuo, cho rằng Apple muốn giữ nguyên giá khởi điểm so với thế hệ trước.

Nếu điều này trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ tiếp tục có giá lần lượt từ 1.099 USD và 1.199 USD (tương đương 29 triệu và 31,6 triệu đồng).

Tuy nhiên, Apple có thể sẽ điều chỉnh tăng giá ở các phiên bản dung lượng cao hơn. Cách tiếp cận này giúp hãng hạn chế ảnh hưởng đến biên lợi nhuận, đồng thời vẫn duy trì mức giá dễ tiếp cận cho phiên bản tiêu chuẩn.

Chiến lược này cũng có thể giúp iPhone tiếp tục mở rộng thị phần trước Android, xu hướng đã bắt đầu xuất hiện từ những tháng đầu năm nay.

Theo Khả Văn

Thừa nhận 'chậm chân' ở mảng xe máy điện còn bị một hãng xe Việt 'đánh úp' tại thị trường chiến lược - Honda làm gì để giành lại thị phần?

