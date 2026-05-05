Cận cảnh Defender Trophy Edition đầu tiên tại Việt Nam: Giá gần 7,5 tỷ, nhiều trang bị off-road ‘tận răng’ phục vụ đi đua

Theo Hoàng Dũng
05-05-2026 - 08:20 AM
Thương hiệu Anh Quốc mới đây đã đưa về nước chiếc Defender bản Trophy Edition đầu tiên tại Việt Nam. Mức giá chính thức được hãng công bố hồi tháng 12/2025 cho phiên bản này là 7,489 tỷ đồng. Đây là phiên bản đặc biệt nhằm vinh danh giải đua địa hình khắc nghiệt nhất thế giới (Camel Trophy).
Chiếc Defender Trophy Edition đầu tiên tại Việt Nam mang màu sơn xanh lá Keswick Green vốn chỉ có ở bản đặc biệt này. Ngoài ra, hãng còn cung cấp cho người mua màu sơn vàng cát Deep Sandglow Yellow.
Dù mang bộ mâm hợp kim, nhưng thiết kế trên bản Trophy Edition lại giống hệt với loại vành sắt. Lý do bởi muốn gợi nhớ về quá khứ khi những chiếc xe đua địa hình của thương hiệu đều dùng mâm sắt vì độ bền, dễ gò lại khi móp méo giữa rừng và chi phí rẻ. Điều này giúp chiếc xe trông "đúng bài" hơn, mang lại vẻ ngoài bụi bặm của những thập niên 80 - 90 mà vẫn không bị lạc hậu về mặt công nghệ và công năng. Bộ lốp trang bị tiêu chuẩn cũng là loại đa địa hình (AT).
Defender Trophy Edition có tông màu đen tương phản ở các khu vực như nắp capo, nửa trên thân xe, vòm bánh xe, ốp hông, khe gió và các móc tời ở trước/sau xe.
Sự khác biệt còn ở logo “Trophy” được đặt ở trên nắp capo, cột C và đuôi xe là những điểm nhận diện dễ thấy nhất ở ngoại thất. Được biết, gói Trophy còn cung cấp những trang bị như thang leo nóc, ống thở, giá nóc,... để thực sự phù hợp đi off-road, nhưng tạm thời bị tháo ra trong quá trình vận chuyển về Việt Nam nhằm mục đích riêng.
Bên trong nội thất chiếc Defender Trophy Edition không khác biệt quá nhiều so với bản tiêu chuẩn. Sự khác biệt dễ thấy nằm ở tấm ốp kim loại ở táp-lô được sơn đồng màu ngoại thất, logo “Trophy” được khắc la-ze ở bên sườn và bệ cửa phát sáng ghi tên phiên bản.
Các trang bị không đổi bao gồm vô lăng bọc da tích hợp đủ phím bấm, đồng hồ tốc độ dạng màn điện tử 12,3 inch, núm chỉnh điều hoà 2 vùng đặt cạnh các phím bấm chuyển chế độ lái, nâng/hạ gầm và chế độ địa hình.
Màn hình trung tâm là loại kích thước 13,1 inch mới nhất, đi kèm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh của Meridian.
Hai hàng ghế của Defender Trophy Edition bọc da Windsor, là loại da thật với bề mặt xử lý tinh tế, mềm mại và có độ đàn hồi tự nhiên, mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng lâu dài. Hàng ghế trước có thêm sưởi ấm/làm mát. Hàng ghế sau có điều hoà riêng biệt.
Là một mẫu xe chuyên đi off-road, xuyên rừng nên hãng trang bị tiêu chuẩn cho Defender phần thảm nhựa để người dùng có thể dễ dàng vệ sinh nếu bám bẩn.
Về động cơ, Defender Trophy Edition có hai tuỳ chọn là MHEV (P400) và PHEV (P400e). Chiếc trong bài là bản P400, dùng máy xăng 3.0L đi kèm mô-tơ điện Mild-hybrid, tổng công suất 400 mã lực, 550 Nm mô-men xoắn.
Một số hình ảnh của Defender Trophy Edition tại Việt Nam:
