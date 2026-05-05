Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển cho biết đã lên tàu và tiếp quản một tàu chở dầu bị nghi có liên hệ với hạm đội bóng tối của Nga tại Biển Baltic, trong bối cảnh châu Âu gia tăng giám sát các hoạt động vận tải năng lượng né trừng phạt.

Con tàu mang tên Jin Hui, dài khoảng 182 mét, bị chặn vào chiều Chủ nhật (3/5) tại vùng biển phía nam thành phố Trelleborg. Tàu treo cờ Syria nhưng bị nghi sử dụng cờ không hợp lệ do xuất hiện các dấu hiệu bất thường trong hồ sơ đăng ký.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Dân sự Carl-Oskar Bohlin, con tàu làm dấy lên lo ngại về khả năng đảm bảo an toàn hàng hải cũng như tình trạng thiếu bảo hiểm hợp lệ. Ông cho biết giới chức tin rằng tàu có thể là một phần của mạng lưới vận tải ngầm phục vụ xuất khẩu dầu của Nga.

Lực lượng chức năng đã phối hợp với cảnh sát tiến hành khám xét, đồng thời yêu cầu tàu neo đậu ngoài khơi phía nam Trelleborg để phục vụ điều tra. Thông tin ban đầu cho thấy tàu có thể không chở hàng và điểm đến chưa được xác định rõ.

Một cuộc điều tra sơ bộ đã được mở liên quan đến khả năng vi phạm các quy định hàng hải và tình trạng không đủ điều kiện vận hành. Cơ quan chức năng nhấn mạnh các tàu không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và giấy tờ quốc tế sẽ không được phép hoạt động trong vùng biển Thụy Điển.

Đáng chú ý, Jin Hui nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu, cùng với các lệnh trừng phạt từ Anh và Ukraine, làm gia tăng nghi ngờ về hoạt động thực tế của tàu.

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi động thái siết chặt kiểm soát của Thụy Điển đối với các tàu có dấu hiệu vi phạm. Trước đó, ngày 6/3, lực lượng này đã bắt giữ tàu hàng Caffa vì nghi vận chuyển ngũ cốc Ukraine bị đánh cắp; con tàu sau đó bị tịch thu vào cuối tháng 4 theo yêu cầu hỗ trợ pháp lý quốc tế. Ngày 12/3, một tàu chở dầu khác là Sea Owl I cũng bị kiểm tra gần Trelleborg do nghi treo cờ không hợp lệ.

Tính từ đầu năm đến nay, Thụy Điển đã chặn giữ tổng cộng 5 tàu với các nghi vấn như giả mạo cờ, thiếu bảo hiểm và rủi ro môi trường, bao gồm nguy cơ tràn dầu. Trong một số trường hợp, cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự đối với thành viên thủy thủ đoàn.

Theo đánh giá của các cơ quan châu Âu, các tàu thuộc hạm đội bóng tối thường là tàu cũ, sở hữu không minh bạch, bảo hiểm hạn chế hoặc không có, và điều kiện bảo trì kém. Những tàu này được cho là tham gia vận chuyển dầu và hàng hóa nhằm né tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Việc tăng cường kiểm tra tại Biển Baltic và các tuyến hàng hải lân cận phản ánh nỗ lực của châu Âu trong kiểm soát dòng chảy năng lượng bị trừng phạt. Phía Nga cũng đã nhiều lần chỉ trích các động thái này.