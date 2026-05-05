Giá bạc lao dốc sáng ngày 5/5

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 2.758.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.843.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 73,5 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 75,8 triệu đồng/thỏi (bán ra), giảm khoảng 2 triệu đồng/kg so với phiên hôm qua. Giá bạc thỏi trong nước tiếp tục chịu áp lực từ diễn biến xung đột thế giới.

Trên thị trường thế giới, giá bạc duy trì ở mức dưới 73 USD/ounce sau khi giảm gần 2% trong phiên trước đó, chịu áp lực từ căng thẳng leo thang ở Trung Đông, đẩy giá năng lượng tăng cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Lực lượng Mỹ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Iran khi hộ tống hai tàu mang cờ Mỹ qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, UAE báo cáo đã đánh chặn các tên lửa hành trình do Iran phóng và cho rằng vụ cháy lớn tại cảng Fujairah của nước này là do máy bay không người lái của Iran gây ra.

Những diễn biến này diễn ra sau kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm khôi phục hoạt động vận chuyển qua Hormuz và hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt, mặc dù các chủ tàu vẫn thận trọng trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng.

Sự leo thang mới nhất đã làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bốn tuần, với giá dầu và lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng vọt do kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể cần phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Giá bạc thế giới hiện đã giảm khoảng 22% kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Thực tế này cho thấy một nghịch lý quen thuộc: căng thẳng địa chính trị gia tăng nhưng vàng, bạc lại không hưởng lợi. Nguyên nhân nằm ở việc lạm phát cao buộc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ duy trì lập trường thắt chặt, kéo lợi suất trái phiếu lên mức hấp dẫn hơn. Trong môi trường đó, các tài sản không sinh lãi như kim loại quý mất dần sức hút. Tính từ khi xung đột bùng phát, giá vàng đã giảm khoảng 12%, còn bạc mất tới 18% – mức điều chỉnh khá sâu so với giai đoạn đầu năm.

Ở góc độ dòng tiền, thị trường hiện chuyển sang trạng thái “phòng thủ có chọn lọc”. Nhà đầu tư không còn tìm đến kim loại quý như kênh trú ẩn mặc định, mà cân nhắc nhiều hơn đến lợi suất thực tế, khiến mọi biến động của lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lãi suất trở thành yếu tố chi phối chính.

Tuần này, tâm điểm sẽ dồn vào kế hoạch vay nợ của Bộ Tài chính Mỹ, phát biểu của các quan chức Fed và đặc biệt là báo cáo việc làm. Những dữ liệu này không chỉ phản ánh sức khỏe kinh tế Mỹ mà còn định hình kỳ vọng chính sách trong thời gian tới.