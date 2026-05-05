vivo X300 Ultra có giá bao nhiêu?

vivo vừa chính thức giới thiệu mẫu flagship cao cấp nhất của mình tại Việt Nam - X300 Ultra. Máy được niêm yết ở mức 49,99 triệu đồng cho phiên bản 16GB RAM và 512GB bộ nhớ, gia nhập nhóm smartphone đắt đỏ nhất thị trường.

Điểm nhấn lớn nhất của X300 Ultra nằm ở bộ sưu tập ống kính ZEISS, với ba tiêu cự chủ đạo 14mm, 35mm và 85mm, bao phủ gần như toàn bộ nhu cầu nhiếp ảnh từ góc siêu rộng đến chân dung. Trong đó, camera tele 85mm sử dụng cảm biến 200MP, tích hợp chống rung gimbal và đạt tiêu chuẩn quang học ZEISS APO, cho khả năng chụp xa với độ chi tiết cao. Đáng chú ý, vivo còn mở rộng hệ sinh thái bằng các ống kính rời, bao gồm phiên bản tương đương 200mm, đặc biệt là 400mm – một hướng tiếp cận hiếm thấy trên smartphone hiện nay.

Ngoài yếu tố phần cứng, X300 Ultra cũng tập trung vào xử lý màu sắc và video. Máy trang bị cảm biến đa phổ 5MP với 12 kênh màu, kết hợp thuật toán xử lý riêng nhằm tái tạo màu sắc chính xác trong nhiều điều kiện ánh sáng. Khả năng quay video cũng được nâng lên chuẩn chuyên nghiệp với 4K 120fps 10-bit Log và Dolby Vision, hỗ trợ đa tiêu cự trên tất cả camera sau. Đây là những thông số vốn chỉ xuất hiện trên các thiết bị quay chuyên dụng, cho thấy tham vọng biến smartphone thành công cụ sáng tạo thực thụ.

Về cấu hình, thiết bị sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm chip xử lý hình ảnh riêng, pin 6.600mAh và sạc nhanh 100W. Màn hình 2K đạt độ sáng tối đa 4.500 nit, hỗ trợ HDR 10-bit, trong khi hệ điều hành OriginOS 6 đi kèm cam kết cập nhật dài hạn lên đến 5 năm. Những thông số này đặt X300 Ultra ngang hàng các flagship Android cao cấp nhất hiện nay.

Tuy nhiên, yếu tố đáng chú ý không kém chính là mức giá 49,99 triệu đồng. Đây là vùng giá vốn trước đây chủ yếu dành cho các mẫu như Samsung Galaxy S26 Ultra bản cao cấp hay iPhone 17 Pro Max dung lượng lớn. Việc vivo đưa X300 Ultra lên sát ngưỡng 50 triệu đồng cho thấy hãng đang định vị sản phẩm ở nhóm “ultra premium”, thay vì cạnh tranh bằnggiá mềm.

So với mặt bằng chung, phần lớn flagship Android tại Việt Nam hiện dao động trong khoảng 25–35 triệu đồng, trong khi các phiên bản cao cấp nhất của Apple và Samsung thường nằm trong khoảng 50 triệu đồng tùy cấu hình. Với mức giá gần 50 triệu đồng, X300 Ultra không còn là lựa chọn đại trà mà hướng tới nhóm người dùng chuyên biệt – những người thực sự quan tâm đến nhiếp ảnh và quay video chuyên sâu trên di động.

Ở góc độ thị trường, đây là bước đi mang tính thử nghiệm của vivo. Nếu trước đây hãng thường tạo lợi thế bằng cấu hình cao và giá “mềm” hơn đối thủ, thì X300 Ultra lại đi theo hướng ngược lại: nâng giá để khẳng định vị thế công nghệ. Điều này cũng phản ánh xu hướng chung của thị trường smartphone cao cấp, nơi biên độ nâng cấp phần cứng ngày càng thu hẹp, buộc các hãng phải tạo khác biệt bằng trải nghiệm chuyên sâu – trong trường hợp này là nhiếp ảnh.

X300 Ultra sẽ được mở bán tại hệ thống Thế Giới Di Động với các chương trình ưu đãi đặt trước, chẳng hạn giảm 5 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ thu cũ đổi mới.