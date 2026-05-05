Giá sầu riêng tại vườn “chạm đáy”, vì sao giá bán lẻ vẫn cao?

Theo Ngọc Ánh | 05-05-2026 - 16:06 PM | Thị trường

Trong khi nhà vườn than giá sầu riêng “chạm đáy”, người tiêu dùng vẫn phải mua với mức giá khá cao.

Giá sầu riêng ở khu vực ĐBSCL thời gian gần đây giảm rất mạnh, có nơi xuống chỉ còn 25.000 - 30.000 đồng/kg tại vườn. Tuy nhiên, khảo sát tại TPHCM cho thấy mặt hàng sầu riêng được bày bán nhiều hơn, giá có giảm so với trước nhưng không thấp như nhiều người vẫn nghĩ.

Giá vựa và bán lẻ chênh lệch lớn

Tại một điểm bán trái cây trên đường Vũ Huy Tấn (phường Gia Định, TPHCM), sầu riêng Ri 6 được bán với giá 70.000 đồng/kg, giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với một tháng trước.

Tại hệ thống Farmer Market, sầu riêng đang được khuyến mãi mạnh nhưng với nhiều người tiêu dùng, giá vẫn ở mức cao. Sầu riêng cơm Ri6 Huỳnh Lâm giảm 30% so với giá niêm yết, còn 476.000 đồng/kg; sầu riêng Musang King trồng tại Việt Nam có giá 598.000 đồng/quả (1,5-2 kg), giảm 23%.

Trong khi đó, tại cửa hàng T&T Fruit thuộc Vina T&T – đơn vị chuyên xuất khẩu trái cây, sầu riêng Monthong vẫn ở mức 145.000 đồng/kg; Ri 6 là 109.000 đồng/kg nhưng hàng không có đều.

Sầu riêng vô mùa chính, giá Ri 6 ở siêu thị vẫn 129.000 đồng/kg

Tại một số siêu thị, sầu riêng bán xá có giá khoảng 70.000 đồng/kg, trong khi các sản phẩm có thương hiệu vẫn duy trì trên 100.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các vựa tại ĐBSCL ngày 5-5 thu mua sầu riêng Monthong loại A với giá khoảng 80.000 đồng/kg, loại B 60.000 đồng/kg; Ri 6 loại A chỉ còn 39.000 – 40.000 đồng/kg, loại B 24.000 – 25.000 đồng/kg. Đây là mức giá dành cho hàng đạt chuẩn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; các loại thấp hơn có giá còn rẻ hơn nữa.

Với Ri 6, nhiều nhà vườn cho rằng đây là mức “giá đáy”, tức thấp nhất trong nhiều năm nay.

Dù giá sầu riêng bán lẻ đã giảm so với trước, nhưng vẫn cao so với nhiều người tiêu dùng

Người trong cuộc nói gì?

Theo ông T.T.T, chủ một doanh nghiệp cung cấp sầu riêng cho các cửa hàng trái cây cao cấp và siêu thị, sầu riêng ngon, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng thì không thể rẻ.

Để bảo đảm nguồn hàng ổn định và chất lượng, doanh nghiệp phải chốt giá thu mua cao hơn mặt bằng chung. Hiện đơn vị này vẫn mua Ri 6 tại vườn với giá 55.000 – 60.000 đồng/kg, thay vì dưới 40.000 đồng/kg như một số giao dịch trên thị trường.

Ngoài ra, chi phí hậu mãi và chính sách “bao ăn” (đổi trả nếu không đạt chất lượng) cũng làm giá bán lẻ sầu riêng tăng lên.

Trong khi đó, các điểm bán tự phát thường thu mua hàng dạt từ vựa với giá thấp nên bán rẻ hơn, nhưng chất lượng không ổn định.

Bên cạnh đó, sầu riêng là loại trái cây cao cấp, giá cao ngay cả khi đã giảm giá so với trước nên cảm giác "không rẻ" với người tiêu dùng là dễ hiểu.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng giá sầu riêng đến tay người tiêu dùng cao chủ yếu do chi phí qua nhiều khâu trung gian.

Mức giá 20.000 – 25.000 đồng/kg thường được nhắc đến thực chất chỉ áp dụng cho sầu riêng hàng dạt hoặc loại C. Với hàng đạt chuẩn xuất khẩu, giá bán sỉ vẫn ở mức 40.000 – 50.000 đồng/kg, nên khi bán lẻ khoảng 70.000 đồng/kg được xem là hợp lý.

