Vì sao Honda rút khỏi thị trường ô tô Hàn Quốc sau hơn 2 thập kỷ?

Honda Motor thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh ô tô tại Hàn Quốc vào cuối năm 2026, khép lại hơn hai thập kỷ hiện diện tại thị trường này.

Theo kế hoạch, công ty con Honda Hàn Quốc sẽ ngừng bán xe mới, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ hậu mãi như bảo dưỡng, cung ứng phụ tùng và hỗ trợ bảo hành cho khách hàng hiện hữu.

Honda cho biết quyết định được đưa ra trong bối cảnh thị trường ô tô toàn cầu và Hàn Quốc có nhiều thay đổi, đồng thời nằm trong chiến lược tối ưu hóa nguồn lực và củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn.

Honda rút khỏi thị trường ô tô Hàn Quốc sau 23 năm.

Honda Hàn Quốc bắt đầu hoạt động từ năm 2001 và tham gia mảng ô tô sau đó với các mẫu xe như Honda Accord và Honda CR-V. Năm 2008, hãng trở thành thương hiệu xe nhập khẩu đầu tiên vượt mốc 10.000 xe bán ra mỗi năm tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, những năm gần đây, hãng xe Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ các nhà sản xuất xe điện như BYD và Tesla. Doanh số tại Hàn Quốc năm ngoái giảm khoảng 22%, còn 1.951 xe.

Hàn Quốc vốn là thị trường nhỏ đối với Honda, nơi các thương hiệu nội địa như Hyundai và Kia chiếm ưu thế tuyệt đối, trong khi các hãng xe điện Trung Quốc như BYD cũng đang mở rộng mạnh mẽ.

Trong thời gian tới, Honda cho biết tiếp tục tập trung vào mảng xe máy tại thị trường này.

Động thái rút lui khỏi mảng ô tô tại Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Honda đang tái cấu trúc hoạt động toàn cầu.

Trước đó, hãng được cho là đang cắt giảm sản xuất xe chạy xăng tại Trung Quốc và rà soát lại năng lực sản xuất, nhằm thích ứng với sự chuyển dịch sang xe điện và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Diễn biến cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với Honda trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Hàn Quốc và Trung Quốc, cũng như xu hướng chuyển dịch sang xe điện trên toàn cầu.