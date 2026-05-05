Vì sao Honda rút khỏi thị trường ô tô Hàn Quốc sau hơn 2 thập kỷ?

Theo Mạnh Hùng | 05-05-2026 - 14:24 PM | Thị trường

Honda dừng bán ô tô tại Hàn Quốc từ cuối năm nay trong bối cảnh doanh số suy giảm và cạnh tranh gia tăng.

Honda Motor thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh ô tô tại Hàn Quốc vào cuối năm 2026, khép lại hơn hai thập kỷ hiện diện tại thị trường này.

Theo kế hoạch, công ty con Honda Hàn Quốc sẽ ngừng bán xe mới, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ hậu mãi như bảo dưỡng, cung ứng phụ tùng và hỗ trợ bảo hành cho khách hàng hiện hữu.

Honda cho biết quyết định được đưa ra trong bối cảnh thị trường ô tô toàn cầu và Hàn Quốc có nhiều thay đổi, đồng thời nằm trong chiến lược tối ưu hóa nguồn lực và củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn.

Honda rút khỏi thị trường ô tô Hàn Quốc sau 23 năm.

Honda Hàn Quốc bắt đầu hoạt động từ năm 2001 và tham gia mảng ô tô sau đó với các mẫu xe như Honda Accord và Honda CR-V. Năm 2008, hãng trở thành thương hiệu xe nhập khẩu đầu tiên vượt mốc 10.000 xe bán ra mỗi năm tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, những năm gần đây, hãng xe Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ các nhà sản xuất xe điện như BYD và Tesla. Doanh số tại Hàn Quốc năm ngoái giảm khoảng 22%, còn 1.951 xe.

Hàn Quốc vốn là thị trường nhỏ đối với Honda, nơi các thương hiệu nội địa như Hyundai và Kia chiếm ưu thế tuyệt đối, trong khi các hãng xe điện Trung Quốc như BYD cũng đang mở rộng mạnh mẽ.

Trong thời gian tới, Honda cho biết tiếp tục tập trung vào mảng xe máy tại thị trường này.

Động thái rút lui khỏi mảng ô tô tại Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Honda đang tái cấu trúc hoạt động toàn cầu.

Trước đó, hãng được cho là đang cắt giảm sản xuất xe chạy xăng tại Trung Quốc và rà soát lại năng lực sản xuất, nhằm thích ứng với sự chuyển dịch sang xe điện và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Diễn biến cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với Honda trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Hàn Quốc và Trung Quốc, cũng như xu hướng chuyển dịch sang xe điện trên toàn cầu.

Từ Khóa:
honda, hàn quốc

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục đón tin vui từ thị trường cách Việt Nam hơn 3.500km

Kiểm tra bất ngờ, phát hiện một tàu dài 182m của Nga không chở hàng nhưng đang âm thầm di chuyển, treo cờ Syria để né trừng phạt

Dòng dầu 29 triệu thùng/tuần bất ngờ quay đầu: Một 'cửa sau' xuyên sa mạc đang nổi lên ở Saudi Arabia

Tin vui cho nông sản Việt: Một mặt hàng gia vị Việt đang được Mỹ chi đậm gom mua, mang về hơn 600 triệu USD chỉ sau 4 tháng

Đột kích 7 căn nhà, công an phát hiện đường dây sản xuất bột ngọt và cà phê giả, tịch thu hơn 240.000 sản phẩm

Nga phát hiện "mỏ vàng" mới để xuất khẩu, hấp dẫn không kém gì dầu mỏ: Mỗi năm có thể mang về hàng tỷ USD

