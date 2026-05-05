Malives sắp có thêm 6 dự án nghỉ dưỡng mới

SIX & SIX PRIVATE ISLANDS vừa công bố kế hoạch phát triển sáu dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Maldives trong vòng sáu năm tới. Theo thông tin từ doanh nghiệp, hai dự án đầu tiên là RAH GILI Maldives và DON MAAGA Maldives dự kiến ra mắt vào năm 2026, đặt nền tảng cho chiến lược mở rộng dài hạn tại thị trường này.

SIX & SIX PRIVATE ISLANDS có trụ sở tại thủ đô Malé, định vị theo mô hình kết hợp giữa khách sạn và bất động sản mang thương hiệu (branded residences).

Doanh nghiệp cho biết các dự án sẽ được phát triển theo ba định hướng chính gồm thiết kế riêng biệt cho từng đảo, chú trọng yếu tố trải nghiệm và hướng tới tiêu chuẩn phát triển bền vững. Toàn bộ dự án trong danh mục dự kiến đạt chứng nhận EarthCheck – một trong những tiêu chuẩn quốc tế về vận hành du lịch bền vững.

Trong giai đoạn đầu, RAH GILI Maldives sẽ được triển khai tại khu vực South Malé Atoll, cách sân bay quốc tế Velana khoảng 40 phút di chuyển bằng tàu cao tốc. Dự án có diện tích khoảng 87.700 m² với 74 căn biệt thự, bao gồm cả biệt thự ven biển và trên mặt nước. Diện tích mỗi căn dao động từ 171 m² đến 257 m².

Thiết kế của dự án tập trung vào không gian mở, tích hợp hồ bơi riêng và các khu vực sinh hoạt ngoài trời. Một số biệt thự trên mặt nước được trang bị cầu trượt trực tiếp xuống biển.

Theo thông tin công bố, khu vực xung quanh RAH GILI nằm gần vùng sinh sống của cá heo, đồng thời cung cấp các hoạt động như lặn biển, quan sát sinh vật biển và chương trình bảo tồn san hô. Ngoài ra, dự án cũng tích hợp các tiện ích giải trí như câu lạc bộ bãi biển, rạp chiếu phim ngoài trời và các sự kiện âm nhạc.

Dự án thứ hai là DON MAAGA Maldives, tại cùng khu vực South Malé Atoll nhưng gần sân bay hơn, với thời gian di chuyển khoảng 25 phút bằng tàu cao tốc. Quy mô dự án lớn hơn, đạt 117.275 m² với 57 căn biệt thự. Diện tích mỗi căn trải rộng từ 515 m² đến 9.000 m², bao gồm các loại hình từ biệt thự mặt nước đến khu nhà riêng trên đảo với nhiều phòng ngủ.

DON MAAGA được định hướng là khu nghỉ dưỡng có mức độ riêng tư cao, với dịch vụ cá nhân hóa như quản gia và đầu bếp riêng cho từng biệt thự. Bên cạnh đó, dự án phát triển hệ thống tiện ích đa dạng gồm nhà hàng theo nhiều phong cách ẩm thực, khu thể thao, trung tâm chăm sóc sức khỏe và không gian dành cho trẻ em.

Đại diện doanh nghiệp cho biết chiến lược phát triển không chỉ tập trung vào lưu trú mà còn hướng đến mô hình sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn. Sau hai dự án đầu tiên, SIX & SIX PRIVATE ISLANDS sẽ tiếp tục giới thiệu các dự án mới theo từng giai đoạn trong những năm tiếp theo, nhằm mở rộng hệ sinh thái tại Maldives.