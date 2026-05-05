Tin vui cho nông sản Việt: Một mặt hàng gia vị Việt đang được Mỹ chi đậm gom mua, mang về hơn 600 triệu USD chỉ sau 4 tháng

Hạt tiêu Việt Nam đang ghi nhận tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm 2026 khi xuất khẩu tăng mạnh cả về sản lượng lẫn kim ngạch. Đáng chú ý, Mỹ tiếp tục giữ vị trí khách hàng lớn nhất và nằm trong nhóm trả giá cao nhất cho hạt tiêu Việt, giúp mặt hàng gia vị chủ lực này mang về nguồn thu hàng trăm triệu USD chỉ sau 4 tháng.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng trong tháng 4/2026, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 29.000 tấn hạt tiêu, thu về 183,6 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng lượng xuất khẩu đạt 95.100 tấn, kim ngạch lên tới 614,4 triệu USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tăng 29,2% về khối lượng và tăng 20,9% về giá trị, dù giá xuất khẩu bình quân giảm 6,4%. Điều này cho thấy nhu cầu thị trường quốc tế vẫn ở mức cao, trong khi năng lực cung ứng của doanh nghiệp trong nước tiếp tục được duy trì ổn định.

Trong cơ cấu thị trường, Mỹ là điểm đến lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam, chiếm tới 29,8% tổng thị phần xuất khẩu. Xếp sau là Đức với 6,6%, và Thái Lan với 5,2%.

Nếu chỉ tính riêng quý I/2026, giá trị xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Mỹ tăng mạnh 54,2% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang Thái Lan tăng gấp đôi, trong khi thị trường Đức ghi nhận mức giảm 11,8%.

Không chỉ mua nhiều, Mỹ còn là một trong những thị trường chịu chi mạnh tay nhất. Trong quý I, quốc gia này đã nhập khẩu 17.693 tấn hạt tiêu Việt Nam với mức giá bình quân 7.251 USD/tấn, cao hơn 737 USD/tấn so với mức giá xuất khẩu bình quân chung của Việt Nam là 6.514 USD/tấn.

Riêng với tiêu đen, mức giá Mỹ chấp nhận chi còn cao hơn nữa, đạt 8.112 USD/tấn, vượt 669 USD/tấn so với giá bình quân xuất khẩu sang các thị trường khác. Với mức giá này, Mỹ nằm trong nhóm trả cao nhất cho tiêu Việt, chỉ đứng sau Hàn Quốc, nơi giá nhập khẩu bình quân đạt 8.408 USD/tấn.

Trước đó, trong năm 2025, Mỹ cũng đã chi khoảng 416,5 triệu USD để nhập khẩu 56.182 tấn hạt tiêu từ Việt Nam, cho thấy nhu cầu ổn định và vị thế ngày càng quan trọng của hạt tiêu Việt tại thị trường này.

Trong bối cảnh xuất khẩu nông sản đang được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, việc Mỹ vừa mua nhiều vừa trả giá cao cho thấy giá trị thương hiệu của hạt tiêu Việt Nam đang được cải thiện rõ nét trên thị trường quốc tế, mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho ngành gia vị trong thời gian tới.