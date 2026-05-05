Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho nông sản Việt: Một mặt hàng gia vị Việt đang được Mỹ chi đậm gom mua, mang về hơn 600 triệu USD chỉ sau 4 tháng

Hữu Bách | 05-05-2026 - 13:37 PM | Thị trường

Mỹ đang mạnh tay gom mua một mặt hàng nông sản của Việt Nam với giá cao, giúp kim ngạch xuất khẩu vượt 600 triệu USD chỉ sau 4 tháng.

Tin vui cho nông sản Việt: Một mặt hàng gia vị Việt đang được Mỹ chi đậm gom mua, mang về hơn 600 triệu USD chỉ sau 4 tháng - Ảnh 1.

Hạt tiêu Việt Nam đang ghi nhận tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm 2026 khi xuất khẩu tăng mạnh cả về sản lượng lẫn kim ngạch. Đáng chú ý, Mỹ tiếp tục giữ vị trí khách hàng lớn nhất và nằm trong nhóm trả giá cao nhất cho hạt tiêu Việt, giúp mặt hàng gia vị chủ lực này mang về nguồn thu hàng trăm triệu USD chỉ sau 4 tháng.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng trong tháng 4/2026, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 29.000 tấn hạt tiêu, thu về 183,6 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng lượng xuất khẩu đạt 95.100 tấn, kim ngạch lên tới 614,4 triệu USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tăng 29,2% về khối lượngtăng 20,9% về giá trị, dù giá xuất khẩu bình quân giảm 6,4%. Điều này cho thấy nhu cầu thị trường quốc tế vẫn ở mức cao, trong khi năng lực cung ứng của doanh nghiệp trong nước tiếp tục được duy trì ổn định.

Tin vui cho nông sản Việt: Một mặt hàng gia vị Việt đang được Mỹ chi đậm gom mua, mang về hơn 600 triệu USD chỉ sau 4 tháng - Ảnh 2.

Trong cơ cấu thị trường, Mỹ là điểm đến lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam, chiếm tới 29,8% tổng thị phần xuất khẩu. Xếp sau là Đức với 6,6%, và Thái Lan với 5,2%.

Nếu chỉ tính riêng quý I/2026, giá trị xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Mỹ tăng mạnh 54,2% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang Thái Lan tăng gấp đôi, trong khi thị trường Đức ghi nhận mức giảm 11,8%.

Không chỉ mua nhiều, Mỹ còn là một trong những thị trường chịu chi mạnh tay nhất. Trong quý I, quốc gia này đã nhập khẩu 17.693 tấn hạt tiêu Việt Nam với mức giá bình quân 7.251 USD/tấn, cao hơn 737 USD/tấn so với mức giá xuất khẩu bình quân chung của Việt Nam là 6.514 USD/tấn.

Riêng với tiêu đen, mức giá Mỹ chấp nhận chi còn cao hơn nữa, đạt 8.112 USD/tấn, vượt 669 USD/tấn so với giá bình quân xuất khẩu sang các thị trường khác. Với mức giá này, Mỹ nằm trong nhóm trả cao nhất cho tiêu Việt, chỉ đứng sau Hàn Quốc, nơi giá nhập khẩu bình quân đạt 8.408 USD/tấn.

Trước đó, trong năm 2025, Mỹ cũng đã chi khoảng 416,5 triệu USD để nhập khẩu 56.182 tấn hạt tiêu từ Việt Nam, cho thấy nhu cầu ổn định và vị thế ngày càng quan trọng của hạt tiêu Việt tại thị trường này.

Trong bối cảnh xuất khẩu nông sản đang được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, việc Mỹ vừa mua nhiều vừa trả giá cao cho thấy giá trị thương hiệu của hạt tiêu Việt Nam đang được cải thiện rõ nét trên thị trường quốc tế, mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho ngành gia vị trong thời gian tới.

Thứ quả ‘chín đỏ rừng’ từng không ai hái: Nay bỗng thành đặc sản ‘nhà giàu’, giá 125.000 đồng/kg vẫn khó mua

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
việt nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục đón tin vui từ thị trường cách Việt Nam hơn 3.500km

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục đón tin vui từ thị trường cách Việt Nam hơn 3.500km Nổi bật

Kiểm tra bất ngờ, phát hiện một tàu dài 182m của Nga không chở hàng nhưng đang âm thầm di chuyển, treo cờ Syria để né trừng phạt

Kiểm tra bất ngờ, phát hiện một tàu dài 182m của Nga không chở hàng nhưng đang âm thầm di chuyển, treo cờ Syria để né trừng phạt Nổi bật

Đột kích 7 căn nhà, công an phát hiện đường dây sản xuất bột ngọt và cà phê giả, tịch thu hơn 240.000 sản phẩm

Đột kích 7 căn nhà, công an phát hiện đường dây sản xuất bột ngọt và cà phê giả, tịch thu hơn 240.000 sản phẩm

13:15 , 05/05/2026
Nga phát hiện "mỏ vàng" mới để xuất khẩu, hấp dẫn không kém gì dầu mỏ: Mỗi năm có thể mang về hàng tỷ USD

Nga phát hiện "mỏ vàng" mới để xuất khẩu, hấp dẫn không kém gì dầu mỏ: Mỗi năm có thể mang về hàng tỷ USD

12:22 , 05/05/2026
Không phải của Nga hay Mỹ, châu Á đua nhau ‘săn’ dầu của một quốc gia với giá đắt đỏ

Không phải của Nga hay Mỹ, châu Á đua nhau ‘săn’ dầu của một quốc gia với giá đắt đỏ

11:00 , 05/05/2026
vivo X300 Ultra có giá bao nhiêu?

vivo X300 Ultra có giá bao nhiêu?

10:18 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên