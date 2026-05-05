Láng giềng Việt Nam phát hiện 13 giếng dầu khí trữ lượng 1 triệu thùng dầu và 330 mét khối khí đốt

Indonesia vừa công bố phát hiện 13 giếng dầu khí tiềm năng mới tại khu vực Samboja, tỉnh Đông Kalimantan, với trữ lượng ước tính gần 1 triệu thùng dầu và 11,64 tỷ feet khối khí đốt (tương đương 330 triệu mét khối). Giới chức nước này đánh giá đây là phát hiện có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh nhu cầu đảm bảo an ninh năng lượng ngày càng tăng.

Thông tin được ông Djoko Siswanto, người đứng đầu Cơ quan quản lý dầu khí thượng nguồn Indonesia (SKK Migas), công bố tại Jakarta hôm đầu tuần. Theo ông, các mỏ mới nằm ở vị trí thuận lợi và có tiềm năng thương mại đáng kể.

“Những trữ lượng này có vị trí chiến lược, với tiềm năng khí đốt đạt 11,64 tỷ feet khối và dầu gần một triệu thùng”, ông Djoko Siswanto cho biết.

Các giếng dầu khí mới sẽ được khai thác bởi Công ty PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), đơn vị hiện đang vận hành 79 giếng trong cùng khu vực. Việc khoan dự kiến bắt đầu từ tháng tới nhằm đẩy nhanh quá trình đưa nguồn tài nguyên mới vào khai thác.

Trong số các dự án đáng chú ý, giếng phát triển MUT-346 OS HZ được đánh giá có tiềm năng lớn nhất, với sản lượng dự kiến khoảng 7,3 triệu feet khối khí mỗi ngày. Trữ lượng tại giếng này ước tính đạt khoảng 3,6 tỷ feet khối khí tự nhiên.

Theo SKK Migas, nếu áp dụng mức giá khí đốt dự kiến 7,7 USD/MMBTU trong giai đoạn 2026-2031 và tỷ giá 17.000 rupiah đổi 1 USD, tổng giá trị trữ lượng tại các giếng mới có thể đạt khoảng 471 tỷ rupiah, tương đương hơn 27 triệu USD.

Doanh thu từ hoạt động khai thác được dự báo đạt khoảng 355 tỷ rupiah (hơn 20 triệu USD), trong đó nguồn thu ngân sách nhà nước sau thuế ước đạt khoảng 87 tỷ rupiah, tương đương khoảng 5 triệu USD.

“Dầu khí rất quan trọng đối với người dân chúng ta. Việc tìm kiếm trữ lượng ở nước ngoài rất khó khăn và tốn kém. Phát hiện trong nước này có ý nghĩa chiến lược cao”, ông Djoko Siswanto nhấn mạnh.

Bộ trưởng Di trú Indonesia Iftitah Sulaiman Suryanegara cho biết ngành dầu khí có thể trở thành động lực tăng trưởng kinh tế mới cho các khu vực tái định cư, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Theo ông, sự hiện diện của các nguồn tài nguyên hydrocarbon mới có khả năng thu hút đầu tư, thúc đẩy sự hình thành các trung tâm kinh tế mới và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực.

“Chúng tôi tập trung vào việc tạo ra các trung tâm tăng trưởng kinh tế mới để người dân có thể ổn định cuộc sống, tìm được việc làm và duy trì năng suất lao động”, Bộ trưởng Iftitah cho biết.

Trong khi đó, ông Sunaryanto, Giám đốc điều hành Pertamina Hulu Indonesia, dự báo các giếng dầu mới có thể tạo ra doanh thu tối thiểu khoảng 2,5 nghìn tỷ rupiah, tương đương khoảng 3.700 tỷ VNĐ.

Chính phủ Indonesia hiện đang thúc đẩy nhanh tiến độ phát triển các giếng dầu khí mới như một phần trong chiến lược tối ưu hóa tài nguyên nội địa và gia tăng sản lượng năng lượng quốc gia trong những năm tới.