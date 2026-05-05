Doanh nghiệp Việt hé lộ 5 xe máy điện hoàn toàn mới: có mẫu đi Hà Nội - Thanh Hóa chỉ trong 1 lần sạc, cạnh tranh Yadea và Dat Bike

TMT Motors vừa hé lộ loạt 5 mẫu xe máy điện mới, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của doanh nghiệp này trong tham vọng mở rộng sang thị trường xe hai bánh chạy điện tại Việt Nam. Các sản phẩm mới dự kiến sẽ được mở bán từ quý III/2026, hướng tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người dùng đô thị cho tới dịch vụ giao hàng.

Theo thông tin được doanh nghiệp công bố, 5 mẫu xe máy điện đầu tiên thuộc thương hiệu TMT E-Motor gồm Super Max, Iris, Tansy, K1 và T2. Danh mục sản phẩm trải rộng từ xe scooter phổ thông, xe thiết kế thời trang cho đến mẫu xe chuyên phục vụ vận chuyển hàng hóa.

TMT Super Max

Trong đó, mẫu Super Max được định vị là dòng xe điện dành cho nhu cầu giao hàng và di chuyển cường độ cao. Theo TMT Motors, xe sử dụng động cơ điện có công suất 6.000W, cho tốc độ tối đa 70km/h và khả năng leo dốc 15 độ. Xe có 3 pin Lithium LFP, tầm vận hành tối đa 180km mỗi lần sạc đầy. Tải trọng tối đa 230kg.

Xe có khả năng kháng nước và kháng bụi IP67 và trang bị màn hình đồng hồ dạng LCD. Hãng cho biết Super Max trang bị phanh đĩa đôi (phanh đĩa trước và sau), nhưng hình ảnh cho thấy xe chỉ có phanh đĩa phía trước, còn phía sau sử dụng phanh tang trống.

TMT IRIS

Mẫu TMT Iris sở hữu thiết kế tương đồng các mẫu xe tay ga truyền thống. Xe sử dụng động cơ điện công suất 3.000W, thấp hơn công suất của dòng Super Max, nhưng vẫn có tốc độ tối đa 70km/h và khả năng leo dốc 15 độ.

TMT Iris hướng đến mục đích di chuyển cá nhân 1-2 người, tải trọng tối đa 150kg. Mẫu xe máy điện trang bị 2 pin Lithium LFP, cho tầm vận hành tối đa 150km/lần sạc. Xe cũng trang bị phanh đĩa trước, khả năng chống nước, chống bụi IP67 và màn hình đồng hồ dạng LCD.

TMT Tansy

TMT Tansy có định vị thấp hơn Iris. Hãng xe Việt chỉ lắp cho chiếc xe động cơ 1.200W, tốc độ tối đa 50km/h và khả năng leo dốc 15 độ. Đối tượng khách hàng của mẫu xe này sẽ là học sinh, sinh viên, hoặc người có nhu cầu di chuyển quãng ngắn.

Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn với thông số dài x rộng x cao lần lượt 1.850 x 684 x 1.121mm, tải trọng tối đa 150kg. Với tầm vận hành 120km, Tansy là mẫu xe máy điện có tầm vận hành thấp nhất trong 5 mẫu xe máy điện của TMT Motors. Xe cũng trang bị 2 pin Lithium LFP và phanh đĩa phía trước.

TMT K1 và T2

Một trong những sản phẩm gây chú ý nhất là mẫu K1 với kiểu dáng mang nhiều đường nét gợi nhớ tới Vespa Sprint. Thiết kế bo tròn kết hợp cụm đèn trước đặc trưng giúp mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên thị trường. Thông tin trên website cho biết xe sử dụng động cơ công suất tối đa 3.000W, vận tốc tối đa 70km/h và tầm vận hành 150km/lần sạc nhờ 2 pin Lithium LFP.

Trong khi đó, TMT T2 có thể là mẫu xe cao cấp nhất vì có tầm vận hành 180km/mỗi lần sạc. Cả 2 xe có tải trọng 150kg, trang bị phanh đĩa đôi, chống nước IP67 và màn hình LED.

Hiện chưa rõ TMT Motors sẽ trình làng mẫu xe nào đầu tiên. Giá bán xe cũng chưa được công bố. Doanh nghiệp này cũng cho biết đã hoàn thiện dây chuyền sản xuất xe máy điện nhằm chuẩn bị cho kế hoạch thương mại hóa trong thời gian tới.

Những năm gần đây, thị trường xe máy điện trong nước chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng mạnh giữa nhiều thương hiệu như VinFast, Yadea hay Dat Bike. Việc TMT Motors gia nhập phân khúc này được đánh giá sẽ khiến cuộc đua trở nên sôi động hơn, đặc biệt ở nhóm xe phổ thông và xe phục vụ vận chuyển.

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, TMT Motors cũng hé lộ kế hoạch xây dựng hệ sinh thái liên quan tới xe điện, bao gồm các trạm sạc và mô hình đổi pin trong tương lai. Theo kế hoạch kinh doanh được doanh nghiệp công bố, TMT Motors đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 20.000 xe máy điện trong năm 2026. Mục tiêu này cho thấy tham vọng khá lớn của hãng khi thị trường xe máy điện Việt Nam hiện đã có sự hiện diện của nhiều đối thủ mạnh cả trong và ngoài nước.

Giới quan sát cho rằng xu hướng điện hóa phương tiện cá nhân tại Việt Nam đang tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp tham gia thị trường. Không chỉ nhóm khách hàng cá nhân, nhu cầu sử dụng xe điện trong lĩnh vực giao hàng, vận tải công nghệ hay dịch vụ đô thị cũng đang tăng nhanh nhờ ưu thế về chi phí vận hành thấp.