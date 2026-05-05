Hết thời mọc dại, quả quê 'tím lịm' ven rừng nay lên đời đặc sản: Giá 150.000 đồng/kg vẫn hút khách thành thị

Quả trâm rừng, còn được gọi là vối rừng hay trâm mốc, khi chín có màu tím đen bóng, hình thuôn dài, vị ngọt đậm xen chút chát nhẹ. Nhờ hương vị đặc trưng, loại quả này thường được ăn tươi, dầm muối ớt hoặc chế biến thành siro, rượu ngâm, mứt và nước giải khát. Một số cơ sở còn thử nghiệm sấy lạnh để kéo dài thời gian bảo quản và nâng giá trị sản phẩm.

Khảo sát trên thị trường cho thấy, vào chính vụ, trâm rừng tươi được rao bán phổ biến ở mức 100.000–150.000 đồng/kg tùy loại, kích cỡ và độ chín. Với hàng tuyển chọn, quả đồng đều, chín cây tự nhiên, mức giá có thể cao hơn.

Trong khi đó tại một số thị trường châu Á, loại quả này có giá bán quy đổi lên tới vài trăm nghìn đồng mỗi kg, phản ánh giá trị thương mại ngày càng tăng của loại quả rừng này.

Không chỉ được ưa chuộng vì hương vị lạ, quả trâm còn chứa nhiều vitamin C, vitamin A cùng các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên tạo nên màu tím đen đặc trưng. Đây cũng là lý do những năm gần đây, loại quả này xuất hiện ngày càng nhiều trên các hội nhóm bán đặc sản vùng miền và các sàn thương mại điện tử.

Theo các đầu mối kinh doanh trái cây đặc sản, trâm rừng có mùa thu hoạch khá ngắn, sản lượng phụ thuộc lớn vào nguồn cây mọc tự nhiên nên nguồn cung ra thị trường không ổn định. Quả chín nhanh, dễ dập và khó vận chuyển xa khiến lượng hàng luôn ở trạng thái khan hiếm tương đối mỗi khi vào mùa.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chuộng trái cây bản địa, ít can thiệp hóa học và có hương vị tự nhiên, quả trâm đang dần chuyển mình từ món quà quê dân dã thành đặc sản có giá trị kinh tế cao, mở ra hướng khai thác mới cho nhiều địa phương phía Nam.