Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia dự báo gây sốc: Ngay cả khi Trung Đông hòa bình, chưa ai có thể thở phào - thế giới đang 'đốt' sạch các kho dự trữ rồi còn đâu

Đức Minh | 08-05-2026 - 00:02 AM | Thị trường

Nguồn cung dầu thế giới dự kiến tiếp tục khan hiếm do độ trễ trong vận chuyển và sự cạn kiệt của các kho dự trữ chiến lược ngay cả khi thỏa thuận hòa bình được thiết lập.

Chuyên gia dự báo gây sốc: Ngay cả khi Trung Đông hòa bình, chưa ai có thể thở phào - thế giới đang 'đốt' sạch các kho dự trữ rồi còn đâu - Ảnh 1.

Trong nhiều tháng qua, các quốc gia đã phải huy động tối đa kho dự trữ thương mại, lượng dầu đang vận chuyển trên biển và cả kho dự trữ chiến lược nhằm giảm tác động từ xung đột Mỹ - Iran tại Trung Đông.

Các chuyên gia dự đoán, thời điểm cạn kiệt dự trữ sẽ diễn ra đúng vào giai đoạn nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu bước vào mùa cao điểm tại Bắc bán cầu.

Thông thường, đây là thời gian các nhà máy lọc dầu và doanh nghiệp bán lẻ tích cực tích trữ hàng để phục vụ nhu cầu đi lại mùa hè, vận tải hàng hóa, hàng không và nông nghiệp.

Điều này gây áp lực lớn lên hệ thống năng lượng toàn cầu và kéo dài thời gian cần thiết để giá nhiên liệu có thể trở lại mức thấp như trước đây.

Chuyên gia dự báo gây sốc: Ngay cả khi Trung Đông hòa bình, chưa ai có thể thở phào - thế giới đang 'đốt' sạch các kho dự trữ rồi còn đâu - Ảnh 2.

Kể cả khi kết thúc xung đột, thế giới vẫn có nguy cơ thiếu hụt dầu mỏ nghiêm trọng.

Theo nhận định của TotalEnergies, thế giới có thể rời khỏi cuộc xung đột với mức tồn kho dầu ở ngưỡng rất thấp ngay cả khi chiến sự kết thúc trong tháng 5.

Ước tính việc sử dụng từ 10-13 triệu thùng hydrocarbon dự trữ mỗi ngày đã khiến thị trường toàn cầu mất ít nhất 500 triệu thùng dầu tồn kho.

Con số này thậm chí còn lớn hơn lượng dầu hiện còn trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ, hiện vào khoảng 460 triệu thùng.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Equinor dự báo thị trường cần tối thiểu 6 tháng để quay trở lại trạng thái cân bằng, sau khi hòa bình được thiết lập.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giá dầu sẽ giảm nhanh sau khi xung đột kết thúc. Những tín hiệu tích cực trong đàm phán Mỹ - Iran đã kéo giá dầu Brent giảm 7,8% xuống còn 101,27 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư.

Chuyên gia dự báo gây sốc: Ngay cả khi Trung Đông hòa bình, chưa ai có thể thở phào - thế giới đang 'đốt' sạch các kho dự trữ rồi còn đâu - Ảnh 3.

Ngay cả khi nguồn cung dầu thô qua eo biển Hormuz bắt đầu phục hồi sớm, Goldman Sachs dự đoán lượng dự trữ dầu thô sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ ít nhất năm 2018.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định giá dầu tương lai thường phản ứng nhanh với thông tin chính trị, trong khi giá nhiên liệu thực tế cần nhiều thời gian hơn để điều chỉnh.

Các nhà phân tích của Reuters hiện nâng dự báo giá dầu Brent trung bình năm nay lên 86,38 USD/thùng, cao hơn đáng kể so với mức 62 USD/thùng được đưa ra hồi tháng 1.

Sau chiến tranh, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu được dự báo sẽ tăng mạnh khi các quốc gia và doanh nghiệp đồng loạt tái xây dựng kho dự trữ và khôi phục hoạt động sản xuất.

Một số nước từng chịu thiếu hụt nghiêm trọng cũng bắt đầu đẩy mạnh đầu tư an ninh năng lượng.

Australia là ví dụ đáng chú ý, nước này phụ thuộc khoảng 80% nhu cầu nhiên liệu vào nhập khẩu. Chính phủ Úc mới đây công bố kế hoạch chi 7,22 tỷ USD nhằm mở rộng năng lực dự trữ nhiên liệu quốc gia sau thời gian dài đối mặt nguy cơ thiếu hụt.

Tại EU, International Energy Agency (IEA) cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu máy bay có thể xuất hiện ngay từ tháng 6 nếu nguồn cung từ Trung Đông chưa được khôi phục.

Chuyên gia dự báo gây sốc: Ngay cả khi Trung Đông hòa bình, chưa ai có thể thở phào - thế giới đang 'đốt' sạch các kho dự trữ rồi còn đâu - Ảnh 4.

Morgan Stanley dự báo lượng tồn kho xăng của Mỹ sẽ giảm xuống còn 198 triệu thùng vào cuối mùa hè, mức thấp nhất trong lịch sử được ghi nhận và thấp hơn mức đáy năm 2022 là 215,6 triệu thùng.

Báo cáo của Goldman Sachs cho biết Ireland hiện chỉ còn lượng nhiên liệu hàng không đủ sử dụng trong khoảng 10 ngày.

Tại châu Á, nhập khẩu dầu thô trong tháng 4 giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015. Trong khi đó, lượng dự trữ dầu nhiên liệu tại Singapore cũng giảm xuống mức thấp nhất gần một năm, do hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu cùng suy yếu.

Chuyên gia dự báo gây sốc: Ngay cả khi Trung Đông hòa bình, chưa ai có thể thở phào - thế giới đang 'đốt' sạch các kho dự trữ rồi còn đâu - Ảnh 5.

Các quốc gia như Anh, Na Uy và Bồ Đào Nha không có dự trữ chiến lược. Những quốc gia khác như Ireland chứng kiến lượng dự trữ của họ cạn kiệt, chỉ còn đủ dùng trong 10 ngày, giảm từ mức dự trữ 118 ngày trước đó.

Giới chuyên gia cho rằng ngay cả khi eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn, thị trường vẫn mất nhiều tháng để dòng chảy dầu mỏ trở lại trạng thái bình thường.

Các tàu chở dầu hiện mất khoảng 30 ngày để vận chuyển từ Trung Đông sang châu Âu và khoảng 40 ngày để tới Mỹ, khiến độ trễ nguồn cung khó có thể giải quyết trong ngắn hạn.

Ngoài ra, năng lực lọc dầu tại Trung Đông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo International Air Transport Association (IATA), khoảng 2 triệu thùng/ngày công suất lọc dầu trong khu vực hiện bị gián đoạn.

Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi nguồn nhiên liệu thành phẩm từ Trung Đông đóng vai trò quan trọng đối với thị trường châu Âu, châu Á và châu Phi.

Tổng hợp các yếu tố trên cho thấy thị trường dầu mỏ toàn cầu nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì trạng thái thắt chặt và chịu áp lực giá cao trong thời gian dài, ngay cả khi xung đột quân sự kết thúc.

Giá dầu tiếp đà lao dốc, WTI lùi sâu về 90 USD/thùng

Đức Minh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup đã "tầm sư tận gốc": Đường sắt cao tốc Trung Quốc được như ngày nay cũng nhờ "học từ lò" Siemens mà ra?

Vingroup đã "tầm sư tận gốc": Đường sắt cao tốc Trung Quốc được như ngày nay cũng nhờ "học từ lò" Siemens mà ra? Nổi bật

Giá dầu tiếp đà lao dốc, WTI lùi sâu về 90 USD/thùng

Giá dầu tiếp đà lao dốc, WTI lùi sâu về 90 USD/thùng Nổi bật

Vén màn SUV điện 6 chỗ mới của Lexus

Vén màn SUV điện 6 chỗ mới của Lexus

20:35 , 07/05/2026
"Vàng ngọt" triệu USD tại Cuba: Xuất khẩu 8.000 tấn ra quốc tế, châu Âu sẵn sàng chi bội tiền

"Vàng ngọt" triệu USD tại Cuba: Xuất khẩu 8.000 tấn ra quốc tế, châu Âu sẵn sàng chi bội tiền

20:15 , 07/05/2026
Giá mực cao chưa từng có, mỗi tàu thu về chục tỷ đồng sau chuyến đi biển

Giá mực cao chưa từng có, mỗi tàu thu về chục tỷ đồng sau chuyến đi biển

18:18 , 07/05/2026
Thứ quả 'trời cho' mọc đầy dưới tán rừng Việt Nam, nay thành 'mỏ vàng' giá gần 300.000 đồng/kg khiến thương lái săn lùng

Thứ quả 'trời cho' mọc đầy dưới tán rừng Việt Nam, nay thành 'mỏ vàng' giá gần 300.000 đồng/kg khiến thương lái săn lùng

17:17 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên