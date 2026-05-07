Phát hiện tàu chở gần 300.000 thùng dầu Nga đang di chuyển, đến sát Cuba thì bất ngờ dừng lại

Một tàu chở dầu của Nga mang theo nhiên liệu cho Cuba đang mắc kẹt giữa Đại Tây Dương, làm gia tăng áp lực lên quốc đảo Caribe trong bối cảnh nước này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, tàu chở dầu mang tên Universal – thuộc nhóm tàu Nga đang bị Mỹ và phương Tây trừng phạt – đã trôi dạt trên biển từ giữa tháng 4 sau khi bất ngờ dừng hành trình xuất phát từ Nga.

Dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Vortexa cho thấy con tàu đang chở gần 270.000 thùng dầu diesel dự kiến cung cấp cho Cuba. Tuy nhiên, đến nay việc tàu có thể cập cảng Cuba hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo giới quan sát, nhiều tàu chở nhiên liệu từng phải đổi hướng hoặc hủy hành trình tới Cuba do lo ngại bị lực lượng Mỹ chặn bắt trong bối cảnh Washington siết chặt các biện pháp phong tỏa năng lượng đối với Havana.

Tàu chở dầu Nga dừng gần Cuba.

Từ đầu năm đến nay, mới chỉ có một tàu dầu Nga là Anatoly Kolodkin cập cảng Cuba thành công. Con tàu này đã đến cảng Matanzas hồi cuối tháng 3, mang theo khoảng 730.000 thùng dầu thô để phục vụ hoạt động lọc hóa dầu tại Cuba.

Chuyến hàng đó chỉ được thực hiện sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời cho phép tàu đi qua nhằm giảm bớt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng trên đảo quốc Caribe.

Trong khi đó, Cuba vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện và giao thông vận tải. Nga từng cam kết tiếp tục gửi thêm dầu cho Cuba sau chuyến tàu Anatoly Kolodkin nhưng không công bố thời điểm cụ thể.

Cuộc khủng hoảng năng lượng tại Cuba kéo dài từ đầu năm sau khi Mỹ gia tăng sức ép lên các nguồn cung dầu cho Havana. Washington đã cảnh báo áp thuế hoặc áp dụng các biện pháp trừng phạt với các quốc gia và đơn vị vận chuyển dầu tới Cuba, khiến nhiều nhà cung cấp truyền thống phải cắt giảm hoặc ngừng giao hàng.

Hệ quả là nhiều đối tác, bao gồm Mexico, đã ngừng cung cấp dầu, khiến nguồn nhiên liệu của Cuba bị thu hẹp đáng kể. Tình trạng thiếu hụt đã dẫn đến 3 đợt mất điện diện rộng trên toàn quốc và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế, bao gồm cả việc một số hãng hàng không quốc tế tạm ngừng khai thác đường bay đến Cuba.

Trong bối cảnh nguồn nhập khẩu gặp khó khăn, chính phủ Cuba đang thúc đẩy tăng sản lượng dầu trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Công ty dầu khí quốc doanh Cuba mới đây cho biết đã thay thế thiết bị tại hai giếng dầu lớn nhất nước này, giúp nâng sản lượng thêm khoảng 30%.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định sản lượng nội địa hiện nay vẫn chưa đủ để giải quyết tình trạng thiếu điện và nhiên liệu kéo dài trên đảo quốc này. Theo một số ước tính, Cuba cần khoảng 90.000-110.000 thùng dầu mỗi ngày nhưng chỉ tự sản xuất được khoảng 40.000 thùng.

Nếu tàu Universal cập cảng thành công, tổng lượng dầu và nhiên liệu Nga chuyển tới Cuba từ đầu năm sẽ tăng lên gần 1 triệu thùng. Tuy nhiên, tương lai của chuyến hàng này vẫn còn nhiều bất định khi các biện pháp trừng phạt và kiểm soát năng lượng của Mỹ tiếp tục được siết chặt.