Ford công bố hàng loạt phiên bản mới của Ranger và Everest: Bản Raptor dùng động cơ V6 400 mã lực, giá 1,45 tỷ

Ford Việt Nam vừa công bố dải sản phẩm nâng cấp cho hai dòng xe chủ lực là Ranger và Everest. Đợt ra mắt này tập trung vào việc đa dạng hóa các lựa chọn hệ truyền động, bổ sung nhiều công nghệ thông minh và thay đổi nhận diện thiết kế.

Ngoại hình hầm hố và mạnh mẽ của mẫu xe Ford Everest thế hệ mới.

Với dòng SUV, Ford Everest được giới thiệu với các phiên bản Active, Sport và Platinum. Điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của phiên bản cao cấp Everest Platinum+.

Mẫu xe này trang bị động cơ xăng 2.3L EcoBoost, đạt mức công suất 300 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 446 Nm tại 3.500 vòng/phút. Thiết kế ngoại thất của Everest vẫn giữ nét cứng cáp với lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn trước C-LED Matrix.

Bên trong khoang lái, xe sở hữu màn hình giải trí 12 inch chạy hệ thống SYNC 4A cùng dàn âm thanh Bang & Olufsen 12 loa. Các tiện nghi khác bao gồm điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và hàng ghế thứ ba có khả năng gập điện.

Nội thất của xe không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản cũ.

Đối với dòng bán tải, Ford Ranger Raptor cũng tiếp tục duy trì vị thế là mẫu xe hiệu năng cao của hãng. Raptor mới chuyển sang sử dụng động cơ xăng 3.0L V6 EcoBoost, cung cấp công suất tối đa 397 PS tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn 583 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Xe sử dụng hộp số tự động 10 cấp kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Hệ thống giảm xóc FOX 2,5 inch thế hệ mới tích hợp công nghệ van kiểm soát thích ứng là một nâng cấp kỹ thuật quan trọng trên mẫu xe này.

Người lái có thể tùy chỉnh 7 chế độ lái khác nhau, bao gồm cả chế độ Baja dành cho địa hình phức tạp. Ngoài ra, tính năng Trail Control giúp xe tự động điều phối ga và phanh ở tốc độ dưới 32 km/h khi đi off-road.

Động cơ V6 được nhiều tín đồ Raptor tại Việt Nam mong chờ.

Bên cạnh Raptor, dòng Ranger Wildtrak cũng có thêm tùy chọn động cơ dầu 3.0L V6. Khối động cơ này sản sinh công suất 250 PS tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn 600 Nm. Cấu hình này được thiết kế để tăng cường khả năng kéo tải và vận hành trong điều kiện khắc nghiệt.

Ford cũng thực hiện điều chỉnh trên động cơ dầu 2.0L bằng cách chuyển từ cấu hình tăng áp kép sang tăng áp đơn nhằm mục đích nâng cao độ bền và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Về mặt an toàn, tất cả phiên bản Ranger hiện nay đều được trang bị tối thiểu 6 túi khí. Các công nghệ hỗ trợ lái như camera 360 độ và hệ thống phanh khẩn cấp tự động cũng được phổ cập rộng rãi hơn trên các dòng xe mới.

Cùng với việc ra mắt sản phẩm, Ford Việt Nam công bố chính sách bảo hành mới lên đến 5 năm hoặc 150.000 km cho toàn bộ các dòng Ranger và Everest mới. Hãng cũng triển khai chiến dịch thương hiệu toàn cầu mới tập trung vào hệ sinh thái dịch vụ.

Khách hàng có thể tiếp cận các tiện ích như giao nhận xe tận nơi hoặc hỗ trợ kỹ thuật lưu động thông qua ứng dụng Ford trên điện thoại. Các dịch vụ này nhằm mục đích mang lại sự tiện lợi trong suốt quá trình sử dụng xe của người dùng.

Khoang nội thất của dòng Ranger cũng gần tương đồng như trên Everest.

Về kế hoạch phân phối, dải sản phẩm Everest mới và Ranger Raptor sẽ bắt đầu có mặt tại hệ thống đại lý từ giữa tháng 5/2026. Riêng phiên bản Ranger Wildtrak 3.0L V6 dự kiến chính thức mở bán từ đầu tháng 7/2026.

Giá bán lẻ của các mẫu xe đã được công bố, cụ thể: