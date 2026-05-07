Phát hiện Giám đốc công ty sản xuất thực phẩm có hành vi lạ, công an Việt Nam lập tức theo dõi

Khánh Vy | 07-05-2026 - 10:48 AM | Thị trường

Công an TP.HCM phát hiện một công ty sản xuất giấm có hoạt động bất thường.

Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn cùng 3 nhân viên để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán giấm Acetic giả dùng trong thực phẩm.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Minh Thư (sinh năm 1979), Giám đốc Công ty Thư Trần Hớn có trụ sở tại phường Chợ Lớn.

Cùng bị bắt còn có ba nhân viên gồm Trần Ngũ Châu (39 tuổi, em ruột của Thư), Võ Phi Cường (58 tuổi) và Nguyễn Văn Nhì (45 tuổi). Các bị can bị điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Thư Trần Hớn không đăng ký cũng như không được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất các loại hóa chất. Tuy nhiên, từ tháng 9/2025 đến nay, Trần Minh Thư được cho là đã chỉ đạo nhân viên tổ chức sản xuất giấm Acetic giả có xuất xứ Hàn Quốc để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan công an xác định nhóm này đã thu mua Acid Acetic dùng trong công nghiệp do Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất. Sau đó, các đối tượng pha trộn với nước để tạo thành giấm Acetic sử dụng trong thực phẩm rồi chiết vào các thùng, can rỗng của sản phẩm giấm Acetic Hàn Quốc chính hãng nhằm qua mắt người tiêu dùng.

Nguyên liệu không đảm bảo dùng để pha chế giấm ăn.

Từ khi hoạt động đến nay, đường dây này đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 500 thùng, can giấm giả, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Sau thời gian theo dõi, Phòng PC03 phối hợp với Công an phường Phú Định và Công an phường Chợ Lớn tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng và trụ sở công ty liên quan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 198 thùng, can hóa chất các loại cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả.

Theo cơ quan điều tra, hành vi sử dụng hóa chất công nghiệp để pha chế thành phụ gia thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời truy xét nguồn tiêu thụ và hệ thống phân phối các sản phẩm giấm giả trên thị trường.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng triệt phá một cơ sở sản xuất dấm giả quy mô lớn, bắt khẩn cấp hai đối tượng liên quan và thu giữ gần 1.000 lít sản phẩm.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tại nhiều địa phương liên tục phát hiện các vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm và phụ gia thực phẩm giả với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều đối tượng lợi dụng bao bì, nhãn mác của các thương hiệu nước ngoài để hợp thức hóa hàng hóa kém chất lượng, gây khó khăn cho công tác kiểm tra và tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

