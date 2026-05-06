Phát hiện kho thực phẩm bẩn khủng ở Quảng Ninh: 292 thùng lòng lợn sấy rỉ nước, bốc mùi nồng nặc

Theo Nam An | 06-05-2026 - 13:40 PM | Thị trường

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ và tiêu hủy gần 3 tấn lòng lợn sấy khô không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối tại một kho lạnh ở Quảng Ninh, đồng thời xử phạt chủ kho 90 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ kho hàng lạnh chứa gần 3.000kg lòng lợn sấy khô không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Kho lạnh được kiểm tra có địa chỉ tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, do N.T.T (sinh năm 1992, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho đông lạnh

Tại thời điểm kiểm tra, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trong kho có 292 thùng bìa carton, mỗi thùng chứa 10kg lòng lợn sấy khô, tổng khối lượng là 2.920kg. Trên các thùng bìa chứa lòng lợn sấy khô không có thông tin thể hiện nguồn gốc, xuất xứ, nhiều thùng rỉ nước, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tại cơ quan Công an, N.T.T không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa lòng lợn sấy khô trên, đồng thời khai nhận đã thu mua số lòng lợn sấy khô trên từ nhiều người dân trong khu vực từ cuối tháng 01/2026 với giá khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg tuỳ thời điểm, sau đó vận chuyển về kho tập kết, chờ thời điểm nhu cầu thực phẩm tăng để bán lại kiếm lời.

Những thùng lòng lợn sấy khô bốc mùi hôi thối bị lực lượng chức năng thu giữ

Quá trình kinh doanh thực phẩm, N.T.T chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên. Đến nay, cơ quan chức năng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.T, số tiền 90.000.000 đồng; đồng thời, tiêu huỷ toàn bộ 2.920kg lòng lợn sấy khô là tang vật vi phạm không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

Theo Nam An

