Geely Okavango sắp về Việt Nam: Giá dự kiến từ 760 triệu đồng, 7 chỗ, ngang cỡ Santa Fe, có ADAS

Ngày 5/5, trang chủ Geely Việt Nam đã công bố kế hoạch mở bán mẫu Okavango, với cấu hình 7 chỗ ngồi phục vụ gia đình. Geely Okavango sẽ là mẫu 7 chỗ đầu tiên của thương hiệu này mở bán ở trong nước, sau những cái tên như Coolray, Monjaro, EX2 và EX5 vốn chỉ có 5 chỗ ngồi.

Hình ảnh mẫu xe mới của Geely Việt Nam được hé lộ. Ảnh: Geely

Theo tư vấn bán hàng, Geely Okavango sẽ có hai phiên bản với mức giá dự kiến lần lượt 760 triệu và 820 triệu đồng. Thời gian bàn giao xe tới tay khách hàng ước tính là tháng 6 hoặc tháng 7 tới đây. Điều này đồng nghĩa thời điểm mẫu xe 7 chỗ này ra mắt Việt Nam đã tới rất gần.

Geely Okavango còn được gọi là Haoyue L tại thị trường nội địa Trung Quốc, là mẫu xe được định vị trong phân khúc SUV cỡ D với cấu hình 7 chỗ ngồi. Xe sở hữu kích thước 4.860 x 1.910 x 1.770 mm (DxRxC) và chiều dài cơ sở đạt 2.825 mm. Thông số này tương đương với các mẫu xe như Mazda CX-8 hay Hyundai Santa Fe đang bán tại Việt Nam.

Theo ảnh nhá hàng của Geely Việt Nam đăng tải, phiên bản về nước sẽ là bản facelift mới nhất, có lưới tản nhiệt dạng nan dọc mạ chrome cỡ lớn chiếm phần lớn đầu xe, kết hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn phần. Hai hốc gió ở cản khá giống một số mẫu Mercedes-AMG. Tham khảo cấu hình quốc tế cho thấy xe cũng có sẵn cảm biến trước. Đuôi xe có thiết kế khá vuông vức và cao, cho thấy nhiều khả năng khoảng trống đầu của hàng 3 sẽ rộng rãi và thoáng đãng.

Không gian nội thất của Geely Okavango tập trung vào tính thực dụng với thiết kế 7 ghế ngồi độc lập, cho phép điều chỉnh linh hoạt tùy theo nhu cầu sử dụng. Khu vực bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình giải trí 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay và đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước. Các trang bị tiện nghi khác bao gồm điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và camera 360 độ hỗ trợ quan sát dưới gầm xe. Khi gập phẳng hoàn toàn hai hàng ghế sau, dung tích khoang hành lý có thể mở rộng tối đa lên mức 2.360 lít.

Tại thị trường quốc tế, Geely Okavango 2026 dùng động cơ xăng 2.0L tăng áp, sản sinh 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 325 Nm. Khối động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe dùng hệ thống treo sau đa liên kết.

Về công nghệ an toàn, xe sở hữu gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo điểm mù,...

Một số hình ảnh tham khảo khác của Geely Okavango: