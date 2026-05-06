Hyundai Creta thế hệ mới lộ nội thất: Màn hình 14,6inch, AI, có chi tiết cho thấy thêm bản hybrid

Những hình ảnh chụp thử gần đây đã hé lộ gần như toàn bộ thiết kế khoang cabin của Hyundai Creta thế hệ mới. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở màn hình trung tâm dạng nổi kích thước 14,6 inch, tích hợp hệ thống Pleos Connect thế hệ mới - nền tảng từng xuất hiện trên Hyundai Ioniq 3 và Grandeur.

Thiết kế nội thất của Hyundai Creta thế hệ mới đã bị rò rỉ trên mạng thông qua loạt ảnh chụp thử. Ảnh: KCB

Khác với kiểu bố trí truyền thống, Creta mới theo đuổi phong cách tối giản với màn hình trung tâm lớn đóng vai trò hiển thị gần như toàn bộ thông tin. Phía sau vô-lăng là một màn hình nhỏ gọn hơn, đặt trong tầm nhìn trực diện của người lái, giúp tổng thể bảng táp-lô trở nên hiện đại và mang hơi hướng tương lai.

Không chỉ thay đổi về thiết kế, Creta thế hệ mới còn được định hướng trở thành một mẫu xe SDV (Software Defined Vehicle, xe lấy phần mềm làm trung tâm). Xe dự kiến trang bị trợ lý ảo Gleo AI cùng kho ứng dụng dạng mô-đun, cho phép mở rộng tính năng giống như trên smartphone, đồng thời nâng cao khả năng tương tác bằng giọng nói.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là khả năng cập nhật OTA (Over-The-Air), không chỉ dừng ở phần mềm mà còn có thể can thiệp vào hệ điều hành, tinh chỉnh hệ truyền động và hệ thống treo.

Các hình ảnh cũng cho thấy màn hình hiển thị trạng thái pin và dòng năng lượng, hé lộ khả năng xe sẽ có thêm phiên bản hybrid. Ảnh: KCB

Dựa trên các hình ảnh rò rỉ, nội thất của Creta mới được hoàn thiện bằng nhiều vật liệu cao cấp, bề mặt mềm cùng các chi tiết tinh tế. Cần số dạng điện tử được chuyển từ bệ trung tâm lên cột lái, giúp giải phóng không gian và mang lại bố cục gọn gàng hơn. Ghế ngồi nhiều khả năng sẽ có chỉnh điện và tích hợp thông gió.

Về tiện nghi, mẫu SUV này được kỳ vọng sở hữu loạt trang bị hiện đại như cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 và camera 360 độ.

Ngoại thất của Creta mới cũng đã lộ diện qua ảnh chạy thử. Ảnh: KCB

Không chỉ nội thất, ngoại hình của Creta thế hệ mới cũng đã được hé lộ. Xe phát triển trên nền tảng K3 hoàn toàn mới, giúp kích thước lớn hơn và dáng vẻ cứng cáp hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED mới, mâm 19 inch.

Đáng chú ý, mẫu SUV này có thể được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết và hệ dẫn động 4 bánh AWD trên các phiên bản cao cấp. Về động cơ, nhiều khả năng Creta vẫn giữ lại các tùy chọn gồm máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên, 1.5L tăng áp và máy dầu 1.5L.

Tuy nhiên, chi tiết hiển thị liên quan đến pin và dòng năng lượng trên màn hình thử nghiệm cho thấy Hyundai có thể bổ sung thêm phiên bản hybrid. Cấu hình này nhiều khả năng kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện và bộ pin dung lượng nhỏ.

Ảnh dựng kỹ thuật số Hyundai Creta mới. Dự kiến, d8ây không phải là một bản nâng cấp ngoại hình thông thường mà một sự thay đổi hoàn toàn về mẫu mã nhằm giữ cho dòng xe này cạnh tranh. Ảnh: Cartoq

Theo kế hoạch, Hyundai Creta thế hệ mới có thể ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027. Khi trình làng, mẫu xe này sẽ tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung với các đối thủ như Kia Seltos, Skoda Kushaq Mitsubishi Xforce…