Theo báo cáo của Bộ Thương mại Campuchia công bố cuối tháng 4, kim ngạch xuất khẩu xe đạp của nước này trong quý I/2026 đạt 201,2 triệu USD, tăng 44% so với mức 139,7 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Các thị trường tiêu thụ chính bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh, Canada và Úc. Xe đạp hiện đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Campuchia, bên cạnh các nhóm sản phẩm truyền thống như dệt may, giày dép, đồ dùng du lịch và lốp xe ô tô.

Thứ trưởng kiêm người phát ngôn Bộ Thương mại Penn Sovicheat cho biết, nhu cầu ổn định từ các thị trường phát triển tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng của ngành. Trong khi đó, ông Thong Mengdavid – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc-ASEAN thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Campuchia nhận định mức tăng trưởng này phản ánh sự cải thiện rõ rệt của năng lực sản xuất cũng như xu hướng gia tăng nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm thân thiện môi trường.

Theo các chuyên gia, động lực tăng trưởng còn đến từ việc các nhà máy sản xuất xe đạp tại các khu kinh tế đặc biệt (SEZ), đặc biệt tại thành phố Bavet, duy trì hoạt động ổn định, cùng với khả năng kết nối tốt hơn vào chuỗi cung ứng khu vực. Bên cạnh đó, số lượng đơn hàng từ các thị trường trọng điểm, đặc biệt là EU, tiếp tục gia tăng.

Dữ liệu từ Bộ Thương mại Campuchia cho thấy, trong năm 2025, xuất khẩu xe đạp của nước này đạt khoảng 609,3 triệu USD, tăng 42,7% so với mức 426,9 triệu USD của năm trước đó.

Giới phân tích đánh giá, với đà tăng trưởng hiện tại, Campuchia có khả năng thiết lập các kỷ lục xuất khẩu mới trong thời gian tới, đồng thời củng cố vai trò là một trung tâm sản xuất xe đạp có tính cạnh tranh trong khu vực.

Ngành xe đạp Campuchia đang hưởng lợi lớn từ các ưu đãi thuế quan và lợi thế chi phí. Tại thị trường EU, sản phẩm được miễn khoảng 14% thuế nhập khẩu theo cơ chế GSP, trong khi tại Mỹ cũng được hưởng ưu đãi tương tự. Ngược lại, xe đạp từ Trung Quốc và Đài Loan phải chịu thuế khoảng 11% hoặc cao hơn, giúp hàng Campuchia có lợi thế về giá.

Chi phí lao động thấp (khoảng 350 USD/tháng) tiếp tục là yếu tố then chốt, đặc biệt với ngành thâm dụng lao động như sản xuất xe đạp. Cùng với đó, xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc đã thu hút các thương hiệu quốc tế chuyển đơn hàng sang Campuchia, góp phần mở rộng năng lực sản xuất.

Ngoài ra, các nhà máy tập trung tại khu kinh tế Bavet giúp tối ưu logistics và chuỗi cung ứng. Việc EU cho phép sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam để sản xuất hàng xuất khẩu cũng tạo thêm lợi thế, hỗ trợ Campuchia gia tăng thị phần trên thị trường quốc tế.