3 'ông lớn' đồng loạt kiến nghị giữ ô tô là ngành kinh doanh có điều kiện

Theo Ngọc Vy/VTC News | 06-05-2026 - 08:12 AM | Thị trường

Trước đề xuất đưa sản xuất ô tô ra khỏi ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Thaco, VinFast, TC Group đã cùng để nghị giữ lại.

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, trong đó có đề xuất loại bỏ ngành nghề sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô khỏi danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Mới đây, ba doanh nghiệp lớn sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô là Thaco, VinFast và TC Group đã đồng loạt gửi kiến nghị tới Thủ tướng, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính kiến nghị cân nhắc kỹ lưỡng đề xuất trên.

Thaco, VinFast, TC Group kiến nghị giữ ô tô là ngành kinh doanh có điều kiện. (Ảnh minh họa)

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) cho rằng việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh với ngành là chưa phù hợp.

Lý do là bởi việc duy trì điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô là phù hợp với yêu cầu của ngành nghề kinh doanh có điều kiện do đây là ngành công nghiệp nền tảng, tác động đến nhiều ngành.

Đây cũng là ngành có khả năng gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng đến môi trường. Sản phẩm ô tô có vòng đời sử dụng lâu dài nên cần yêu cầu về trách nhiệm để đảm bảo chất lượng rất cao trong suốt vòng đời sử dụng. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn theo doanh nghiệp cũng không phải là rào cản hành chính.

Cùng quan điểm, VinFast khẳng định các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật thể hiện năng lực, cam kết đầu tư nghiêm túc và lâu dài của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe. Hãng cũng kiến nghị giữ lại các thủ tục hành chính trong nhập khẩu, sản xuất ôtô để tránh nguy cơ để lọt các doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu.

" Nguy cơ thiệt hại cho người tiêu dùng càng lớn hơn vì ô tô loại hàng hóa có giá trị cao, kỹ thuật và công nghệ phức tạp ", VinFast lo ngại.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công (TC Group) cho rằng sẽ có nguy cơ đến từ việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh bắt buộc với hoạt động sản xuất lắp ráp, nhập khẩu ô tô. Đó là việc tạo ra sự không công bằng giữa các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp với nhập khẩu, tác động tiêu cực đến chiến lược phát triển ngành ô tô và quyền lợi người tiêu dùng.

Những năm qua, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp như hãng đã đầu tư lớn vào hệ thống nhà xưởng, dây chuyền công nghệ, nhân lực và hệ thống cung ứng nội địa.

"Nếu các điều kiện kinh doanh với xe trong nước và nhập khẩu bị bãi bỏ hoàn toàn, doanh nghiệp nhập khẩu có thể tham gia thị trường với rào cản thấp hơn. Điều này dẫn tới bất lợi cho các doanh nghiệp đã đầu tư và có chiến lược dài hạn vào sản xuất trong nước", hãng cho biết.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đề cập tới một số rủi ro tương tự các doanh nghiệp trên. Ngoài ra, các quy định hiện hành thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất để sản xuất, lắp ráp ô tô từ linh kiện rời. Nếu bỏ các quy định này, doanh nghiệp có thể nhập khẩu nguyên khối thân xe tương đối hoàn chỉnh và chỉ thực hiện các công đoạn lắp ráp đơn giản. Điều này sẽ khiến ngành công nghiệp ôtô trong nước mất động lực nội địa hóa và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Đắt hơn sầu riêng, Việt Nam đón tin vui từ một loại 'sản vật' trời ban: Chỉ rất ít quốc gia trồng được, giá gần 4.000 USD/tấn

Giữa cơn khát dầu thô, một ông trùm tuyên bố chiết khấu 33 USD mỗi thùng dầu, điều kiện là người mua phải vận chuyển qua eo biển Hormuz

Chiếc iPhone "cháy hàng" toàn cầu, đáng mua nhất hiện nay

07:45 , 06/05/2026
07:11 , 06/05/2026
20:01 , 05/05/2026
19:26 , 05/05/2026

