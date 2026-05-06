Theo thông tin từ Công báo sở hữu công nghiệp số 457 được công bố vào cuối tháng 4/2026, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã hoàn tất việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho các mẫu xe máy điện mới.

Hồ sơ đăng ký này mang số hiệu 3-2026-00147 và đã được nộp từ ngày 20/1/2026. Cục Sở hữu trí tuệ chính thức công khai các bản vẽ thiết kế chi tiết vào ngày 27/4 cùng năm.

Hai tác giả đứng tên cho bản thiết kế này là ông Tran Matthieu Xuan-Han và ông Trần Văn Long. Hồ sơ đăng ký cũng trình bày chi tiết các góc nhìn từ phía trước, phía sau và từ trên xuống của phương tiện.

Đây được xem là những hình ảnh đầu tiên đánh dấu bước chuẩn bị tiếp theo của thương hiệu Việt, trong việc mở rộng danh mục sản phẩm xe máy điện.

Thiết kế mẫu xe máy điện mới của VinFast.

Các hình ảnh đồ họa trong hồ sơ đăng ký cho thấy ngôn ngữ thiết kế của mẫu xe máy điện mới có sự thay đổi đáng kể so với những sản phẩm hiện có.

Thân xe sở hữu nhiều đường cong mềm mại và được xử lý liền mạch từ phần đầu đến phần đuôi xe. Tổng thể thiết kế mang phong cách nhẹ nhàng và thanh thoát hơn các dòng xe mang tính thể thao của hãng.

Xe có thiết kế trường dài nhằm tối ưu hóa các không gian chức năng. Phần yên được làm rộng kết hợp với khu vực sàn để chân phẳng và thoáng.

Thiết kế này của VinFast mang hơi hướng cổ điển, gợi liên tưởng đến các mẫu xe tay ga truyền thống dành cho nữ giới đang phổ biến trên thị trường. Các chi tiết như cụm đèn chiếu sáng và gương chiếu hậu cũng được tạo hình bo tròn để đồng nhất với tổng thể thân xe.

Phần đuôi xe được thiết kế thon gọn với cụm đèn hậu tích hợp tinh tế vào cấu trúc nhựa ốp thân. ﻿Hệ thống giảm xóc và vành xe có kích thước phù hợp với một mẫu xe vận hành trong thành phố.

Mẫu xe máy điện này được thiết kế mềm mại, phù hợp với nữ giới.

Một đặc điểm kỹ thuật quan trọng được thể hiện rõ nét qua các góc nhìn bản vẽ là vị trí lắp đặt hệ thống động cơ.

Để ý kỹ sẽ thấy, động cơ điện của mẫu máy điện xe này không nằm trực tiếp tại trục bánh sau như các dòng phổ thông thường thấy. Có vẻ, bộ phận truyền động sẽ được dịch chuyển vào vị trí trung tâm của khung xe.

Nếu điều đó là thật, nó sẽ giúp trọng lượng của toàn bộ phương tiện được phân bổ cân bằng hơn giữa hai trục bánh xe, giảm bớt trọng lượng tác động lên phần bánh sau.

Từ đó, góp phần cải thiện đáng kể khả năng vận hành và độ ổn định khi xe di chuyển qua các địa hình không bằng phẳng. Trước đây, cấu hình động cơ đặt giữa thường chỉ được trang bị trên các dòng xe máy điện ở phân khúc cao cấp.

Đơn vị đại diện thực hiện thủ tục đăng ký này là Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh. Các bước đăng ký bảo hộ là quy trình pháp lý cần thiết để bảo vệ thành quả nghiên cứu, trước khi đưa vào sản xuất thương mại.

Hiện tại hệ sinh thái sản phẩm xe máy điện của VinFast đã có tổng cộng 11 dòng xe khác nhau, phủ sóng nhiều phân khúc từ học sinh sinh viên đến người đi làm.

Sự xuất hiện của thiết kế mới mang phong cách mềm mại giúp bổ sung vào những khoảng trống trong dải sản phẩm xe máy điện hiện tại. Thông báo chính thức về thời điểm ra mắt cụ thể của sản phẩm vẫn chưa có. Các thông số chi tiết về dung lượng pin và vận tốc tối đa cũng chưa được công bố trong hồ sơ kiểu dáng công nghiệp.