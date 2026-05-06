Chiếc iPhone "cháy hàng" toàn cầu, đáng mua nhất hiện nay

Báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research trong quý I/2026 đã mang đến một kết quả đầy bất ngờ khi chiếc iPhone 17 bản tiêu chuẩn chính thức vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ để trở thành mẫu smartphone bán chạy nhất thế giới. Thiết bị này xuất sắc chiếm tới 6% tổng số lượng điện thoại thông minh mới được bán ra trên toàn cầu, một con số vô cùng ấn tượng.

Theo các chuyên gia công nghệ từ AppleInsider, sức hút mãnh liệt của iPhone 17 bản thường đến từ việc nó mang lại một sự cân bằng hoàn hảo giữa mức giá dễ tiếp cận và những tính năng cao cấp được tích hợp. Điều này biến sản phẩm trở thành một món hời công nghệ thực sự, một thiết bị vô cùng đáng mua cho những ai muốn trải nghiệm sự mượt mà của hệ sinh thái Apple mà không cần phải chi trả mức giá đắt đỏ của dòng Pro. Thành công rực rỡ của phiên bản thực dụng này đã góp phần trực tiếp kéo doanh thu của Apple tại thị trường Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ 20%, đạt mức 85,3 tỷ USD so với 69,1 tỷ USD của cùng kỳ năm trước, đồng thời bỏ xa hai người anh em cao cấp là iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro ở các vị trí xếp sau.

Trái ngược hoàn toàn với sức mua bùng nổ của phiên bản tiêu chuẩn, chiếc iPhone Air từng được kỳ vọng lại trở thành một ví dụ điển hình cho việc thiết kế thiếu tính thực tiễn sẽ bị thị trường đào thải. Dữ liệu từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station tiết lộ một thực tế phũ phàng rằng doanh số của iPhone Air chỉ lẹt đẹt ở mức khoảng 700.000 chiếc, bất chấp việc Apple đã tung ra vô số chương trình giảm giá kích cầu. Khảo sát từ KeyBanc Capital Markets cũng chỉ ra người dùng dường như không hề có nhu cầu đối với một thiết bị siêu mỏng nhưng lại phải đánh đổi quá nhiều về thời lượng pin hay hiệu năng.

Hậu quả tất yếu là nhà phân tích Ming-Chi Kuo đã xác nhận các chuỗi cung ứng bị yêu cầu cắt giảm tới 80% công suất ngay từ giai đoạn đầu, và hiện tại dây chuyền lắp ráp dòng iPhone Air được cho là đã phải ngừng hoạt động hoàn toàn. Sự lụi tàn nhanh chóng của iPhone Air càng làm bệ phóng tôn lên giá trị cốt lõi và định vị "đáng tiền nhất" của chiếc iPhone 17 bản thường.

Tại thị trường Việt Nam, yếu tố "đáng mua" của chiếc iPhone 17 tiêu chuẩn càng được khẳng định rõ nét qua mức giá vô cùng hấp dẫn trong giai đoạn hiện tại. Theo khảo sát mới nhất tại các hệ thống bán lẻ lớn vào tháng 5/2026, mức giá cho phiên bản tiêu chuẩn bộ nhớ 256GB hiện chỉ dao động từ 24,5 đến 24,9 triệu đồng, trong khi bản 512GB có giá khoảng 30,5 đến 31,4 triệu đồng. Với mức chi phí hợp lý này, người dùng Việt đã có thể sở hữu ngay một thiết bị mang trong mình sức mạnh ưu việt nhờ con chip A19 hoàn toàn mới, hệ thống camera 48MP sắc nét và đặc biệt là công nghệ màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt mà vốn trước đây chỉ dành riêng cho dòng Pro đắt đỏ. Chính cấu hình vượt trội đi kèm mức giá bán lẻ được điều chỉnh cực kỳ tốt đã biến iPhone 17 bản thường trở thành khoản đầu tư công nghệ xứng đáng và an toàn nhất ở thời điểm hiện tại.